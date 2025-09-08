Pizzaria de SP é eleita 3ª melhor do mundo; 1° lugar tem empate

A Leggera Pizza Napoletana foi eleita a terceira melhor pizzaria do mundo pelo prêmio internacional 50 Top Pizza, que divulgou seu ranking de 2025 nesta segunda (8). Em abril, a pizzaria de São Paulo já havia sido eleita a melhor da América latina.

Em junho, André Guidon, chef da Leggera já havia despontado como um dos melhores pizzaiolos do mundo pelo The Best Pizza Awards. Em entrevista a Nossa, ele explicou bastidores da premiação.

Com unidades nos bairros da Pompeia e dos Jardins, a Leggera serve minipizzas (duas por R$ 59 e quatro por R$ 84), além do tamanho padrão individual de pizzas napolitanas. Neste caso, os preços variam entre R$ 62 e R$ 85 por unidade, mas elas podem ficar R$ 20 mais caras se for pedida a massa sem glúten. A troca por queijos veganos, contudo, não tem custo adicional.