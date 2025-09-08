Pizzaria de SP é eleita 3ª melhor do mundo; 1° lugar tem empate

A Leggera Pizza Napoletana foi eleita a terceira melhor pizzaria do mundo pelo prêmio internacional 50 Top Pizza, que divulgou seu ranking de 2025 nesta segunda (8). Em abril, a pizzaria de São Paulo já havia sido eleita a melhor da América latina.
Em junho, André Guidon, chef da Leggera já havia despontado como um dos melhores pizzaiolos do mundo pelo The Best Pizza Awards. Em entrevista a Nossa, ele explicou bastidores da premiação.
Com unidades nos bairros da Pompeia e dos Jardins, a Leggera serve minipizzas (duas por R$ 59 e quatro por R$ 84), além do tamanho padrão individual de pizzas napolitanas. Neste caso, os preços variam entre R$ 62 e R$ 85 por unidade, mas elas podem ficar R$ 20 mais caras se for pedida a massa sem glúten. A troca por queijos veganos, contudo, não tem custo adicional.
Mais brasileiros
São Paulo teve mais representantes: QT Pizza e A Pizza da Mooca, em 36º, Unica Pizzeria, em 50°, e Veridiana, em 96º. O Rio de Janeiro estava no ranking com a Ferro e Farinha, em 31°.
Para se qualificar para a disputa, as pizzarias devem ter qualidade comprovada em todas as filiais e são levados em consideração todos os estilos de pizza propostos.
Entre as 100 melhores pizzarias do mundo também tem mais uma presença brasileira, uma vez que a Sartoria Panatieri, do gaúcho Rafael Panatieri comemorou o 20° lugar este ano.
Veja o top 10:
- Una Pizza Napoletana, de Nova York, Estados Unidos, e I Masanielli - Francesco Martucci, de Caserta, na Itália
- The Pizza Bar on 38th, em Tóquio, no Japão
- Leggera Pizza Napoletana, em São Paulo, no Brasil
- Confine, em Milão, na Itália, e Diego Vitagliano Pizzeria, em Nápoles, na Itália
- Napoli on the Road, em Londres, Inglaterra
- Seu Pizza Illuminati, em Roma, na Itália
- I Tigli, em San Bonifacio, na Itália
- Baldoria, em Madri, na Espanha
- Pizzeria Sei, em Los Angeles, nos Estados Unidos
- Tony's Pizza Napoletana, em San Francisco, nos Estados Unidos
