Pizzaria de SP é eleita 3ª melhor do mundo; 1° lugar tem empate

Juliana Simon
Editora de Nossa
Pizza Margherita com tomate San Marzano DOP, da Leggera Pizzeria Napoletana
Pizza Margherita com tomate San Marzano DOP, da Leggera Pizzeria Napoletana Imagem: Gui Galembeck

A Leggera Pizza Napoletana foi eleita a terceira melhor pizzaria do mundo pelo prêmio internacional 50 Top Pizza, que divulgou seu ranking de 2025 nesta segunda (8). Em abril, a pizzaria de São Paulo já havia sido eleita a melhor da América latina.

Em junho, André Guidon, chef da Leggera já havia despontado como um dos melhores pizzaiolos do mundo pelo The Best Pizza Awards. Em entrevista a Nossa, ele explicou bastidores da premiação.

Com unidades nos bairros da Pompeia e dos Jardins, a Leggera serve minipizzas (duas por R$ 59 e quatro por R$ 84), além do tamanho padrão individual de pizzas napolitanas. Neste caso, os preços variam entre R$ 62 e R$ 85 por unidade, mas elas podem ficar R$ 20 mais caras se for pedida a massa sem glúten. A troca por queijos veganos, contudo, não tem custo adicional.

Mais brasileiros

São Paulo teve mais representantes: QT Pizza e A Pizza da Mooca, em 36º, Unica Pizzeria, em 50°, e Veridiana, em 96º. O Rio de Janeiro estava no ranking com a Ferro e Farinha, em 31°.

Para se qualificar para a disputa, as pizzarias devem ter qualidade comprovada em todas as filiais e são levados em consideração todos os estilos de pizza propostos.

Entre as 100 melhores pizzarias do mundo também tem mais uma presença brasileira, uma vez que a Sartoria Panatieri, do gaúcho Rafael Panatieri comemorou o 20° lugar este ano.

Veja o top 10:

  1. Una Pizza Napoletana, de Nova York, Estados Unidos, e I Masanielli - Francesco Martucci, de Caserta, na Itália
  2. The Pizza Bar on 38th, em Tóquio, no Japão
  3. Leggera Pizza Napoletana, em São Paulo, no Brasil
  4. Confine, em Milão, na Itália, e Diego Vitagliano Pizzeria, em Nápoles, na Itália
  5. Napoli on the Road, em Londres, Inglaterra
  6. Seu Pizza Illuminati, em Roma, na Itália
  7. I Tigli, em San Bonifacio, na Itália
  8. Baldoria, em Madri, na Espanha
  9. Pizzeria Sei, em Los Angeles, nos Estados Unidos
  10. Tony's Pizza Napoletana, em San Francisco, nos Estados Unidos
Veja o ranking completo no site oficial da premiação.

