Dinheiro-em-penca: planta atrai fortuna e prosperidade e é fácil de cuidar

A planta conhecida como dinheiro-em-penca ou Tostão é um chamariz para a boa sorte. Para quem acredita na energia das verdinhas, essa é a variedade perfeita para se ter em casa e atrair prosperidade.

Suas pequenas folhas têm um formato parecido com moedas e, por ser associada à energia da abundância, acredita-se que as pessoas começaram a trazer a planta para sua casa primeiramente por conta desse simbolismo, para em seguida perceber que é uma planta que se adapta muito bem aos mais diversos climas (só não tolera geada).

Ela ainda se multiplica rapidamente e pode ser usada em canteiros ou vasos.