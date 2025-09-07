Dinheiro-em-penca: planta atrai fortuna e prosperidade e é fácil de cuidar

A planta conhecida como dinheiro-em-penca ou Tostão é um chamariz para a boa sorte. Para quem acredita na energia das verdinhas, essa é a variedade perfeita para se ter em casa e atrair prosperidade.
Suas pequenas folhas têm um formato parecido com moedas e, por ser associada à energia da abundância, acredita-se que as pessoas começaram a trazer a planta para sua casa primeiramente por conta desse simbolismo, para em seguida perceber que é uma planta que se adapta muito bem aos mais diversos climas (só não tolera geada).
Ela ainda se multiplica rapidamente e pode ser usada em canteiros ou vasos.
Cuidados básicos
O dinheiro-em-penca é uma planta que muitas vezes nasce até naturalmente em muitos jardins, mas apesar de se adaptar a diversos climas, prefere sempre meia sombra e solo úmido e precisa de certa atenção quando cultivado em vasos dentro de casa.
A rega deve ser feita de forma moderada, sem encharcar o solo. Por isso sempre recomendo o teste do palitinho para conferir se o solo ainda está muito úmido. Se a rega for espaçada demais, ela seca rapidamente. A sorte é que é possível recuperá-la.
A planta se desenvolve melhor em um solo rico em nutrientes, portanto o ideal é adubar com bokashi pelo menos a cada três meses.
Pode acontecer que, com o passar do tempo, o caule cresça quase sem folhas e esse é o momento ideal para replantá-la, fazendo uma limpeza nos ramos secos e aproveitando para fazer novas mudas, pois ela gera novas brotações.
Na decoração
Para quem quer apostar na dinheiro-em-penca para decorar os ambientes, já que ela é uma planta pendente de grande impacto visual, o ideal é colocá-la ao lado das janelas.
Por ser uma planta de meia sombra, ela não gosta de exposição direta a luz do sol e pode acabar com as folhas queimadas. Dentro de casa, escolha um local próximo da janela, porém sem incidência de sol.
Segundo ela, energeticamente, a planta pode decorar a cozinha ou até mesmo a copa, ou sala de jantar, já que esses ambientes também simbolizam forte energia de abundância e prosperidade.
Fonte: Thalita Cunha, jardinista e consultora de Feng Shui e botânica energética.
*Com matéria publicada em 01/09/2021
