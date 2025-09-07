Sabe onde fica o 'marco zero' do planeta Terra? Conheça a Ilha Nula

Sua fama ganhou o mundo, por assim dizer, em 2011. Naquele ano, a "piada interna" foi inclusa no Natural Earth, uma base de dados de mapas em domínio público desenvolvida por cartógrafos voluntários e analistas de sistemas de informações geográficas.

Ilha Nula fica entre Brasil e África Imagem: Arte UOL

Ao criarem um terreno ficcional de um metro quadrado nos mapas da base, os especialistas acabaram dando a programadores uma ferramenta de identificação de erros de geocodificação — o processo de transformação de endereços em coordenadas geográficas que podem ser "lidas" por computadores. Antes disso, a coordenada 0,0 era compreendida apenas como um erro e não um ponto de partida.

Já o fato de o "marco zero" do planeta ficar entre a América do Sul e a África é cortesia do Sistema Geodético Mundial de 1984, que se tornou referência para modelos computacionais inicialmente pelo Departamento de Defesa dos EUA e depois para o Sistema de Posicionamento Global (o serviço de GPS, hoje usado até mesmo por nossos celulares).

Em outros sistemas, as coordenadas 0,0 estão em lugares diferentes no planeta. O que faz a Ilha Nula especial, portanto, é a sua popularidade em ter tirado cartógrafos e sistemas de mapeamento do mundo inteiro do "buraco negro". Entusiastas e profissionais da área já se dedicaram tanto a ela que criaram mapas de mentira do que teria por lá, uma bandeira nacional e artigos sobre sua história falsa online.

Mas o que tem de verdade no marco zero do planeta?

O local da Ilha Nula foi marcado, em 1997, pela instalação de uma boia de coleta de dados meteorológicos: a Estação 13010, cujo apelido é "Soul". Ela é parte do sistema Pirata, instalado por EUA, Brasil e França no Atlântico no final daquela década para monitoramento da temperatura do ar, da água, velocidade e direção dos ventos, entre outras variáveis que ajudavam a prever eventos.