Sabe onde fica o 'marco zero' do planeta Terra? Conheça a Ilha Nula

A Ilha Nula, situada no Golfo da Guiné, é um marco importantes nos mapas: ela está situada nas coordenadas zero de latitude e (0º N, 0º L) e zero de longitude.
Que lugar é esse?
A Ilha Nula não possui as próprias terras, ou seja, ela não existe naturalmente. O nome surgiu como uma piada na comunidade científica, mas seu estabelecimento acabou se tornando útil para situar o encontro entre o primeiro meridiano e a Linha do Equador em bases de dados e softwares de mapeamento.
Ironicamente, devido à digitalização de dados geoespaciais, este ponto no Atlântico Sul próximo à costa oeste da África se tornou um dos locais mais "virtualmente visitados" do planeta, segundo o cartógrafo Tim St. Onge, da Biblioteca do Congresso Americano.
Sua fama ganhou o mundo, por assim dizer, em 2011. Naquele ano, a "piada interna" foi inclusa no Natural Earth, uma base de dados de mapas em domínio público desenvolvida por cartógrafos voluntários e analistas de sistemas de informações geográficas.
Ao criarem um terreno ficcional de um metro quadrado nos mapas da base, os especialistas acabaram dando a programadores uma ferramenta de identificação de erros de geocodificação — o processo de transformação de endereços em coordenadas geográficas que podem ser "lidas" por computadores. Antes disso, a coordenada 0,0 era compreendida apenas como um erro e não um ponto de partida.
Já o fato de o "marco zero" do planeta ficar entre a América do Sul e a África é cortesia do Sistema Geodético Mundial de 1984, que se tornou referência para modelos computacionais inicialmente pelo Departamento de Defesa dos EUA e depois para o Sistema de Posicionamento Global (o serviço de GPS, hoje usado até mesmo por nossos celulares).
Em outros sistemas, as coordenadas 0,0 estão em lugares diferentes no planeta. O que faz a Ilha Nula especial, portanto, é a sua popularidade em ter tirado cartógrafos e sistemas de mapeamento do mundo inteiro do "buraco negro". Entusiastas e profissionais da área já se dedicaram tanto a ela que criaram mapas de mentira do que teria por lá, uma bandeira nacional e artigos sobre sua história falsa online.
Mas o que tem de verdade no marco zero do planeta?
O local da Ilha Nula foi marcado, em 1997, pela instalação de uma boia de coleta de dados meteorológicos: a Estação 13010, cujo apelido é "Soul". Ela é parte do sistema Pirata, instalado por EUA, Brasil e França no Atlântico no final daquela década para monitoramento da temperatura do ar, da água, velocidade e direção dos ventos, entre outras variáveis que ajudavam a prever eventos.
A boia desapareceu meses depois do início da operação e precisou ser substituída em 1998. Seus serviços foram "dispensados" pelas agências em 2021, quando ela parou de coletar dados.
