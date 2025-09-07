Como gatos se comunicam com as pessoas? Descubra sinais e como interpretar

Gatos são seres intrigantes. Com seus olhos atentos, movimentos silenciosos e comportamento cheio de nuances, esses felinos se comunicam de formas que vão muito além dos miados. Para quem convive com um, entender essa linguagem é essencial para fortalecer o vínculo e interpretar corretamente cada gesto, som ou olhar.
Ao contrário do que muitos pensam, gatos não são distantes ou indiferentes. Eles apenas se comunicam em um "idioma" próprio e aprender a decifrá-lo pode transformar sua relação com o seu pet.
Um idioma específico
Você já reparou que os gatos raramente miam entre si? Isso porque o miado é uma forma de comunicação que eles desenvolveram especialmente para interagir com os humanos. Cada som tem uma intenção diferente, desde um pedido de comida até um simples "olá".
Com o tempo, os gatos aprenderam que certos tipos de miado chamam mais a atenção. Um som mais agudo, por exemplo, pode indicar empolgação. Já um miado mais grave pode ser sinal de incômodo ou frustração. Observar o tom da vocalização, o horário do dia e a linguagem corporal do gato ajuda a interpretar o que ele está tentando dizer.
O ronronar é um dos sons mais reconfortantes que um gato pode emitir e, para muitos tutores, um verdadeiro símbolo de afeto. Porém, esse comportamento vai além da felicidade. Gatos também ronronam para se acalmar em situações de estresse, como durante consultas veterinárias ou quando estão machucados.
Atenção aos detalhes
Já a linguagem corporal dos gatos é sutil, mas muito expressiva. A posição da cauda, das orelhas e até a dilatação dos olhos pode revelar como o felino está se sentindo.
Uma cauda erguida com a ponta levemente curvada indica que o gato está feliz em te ver. Orelhas viradas para frente demonstram curiosidade, enquanto orelhas achatadas para trás podem sinalizar medo ou irritação. Já o famoso "piscar lento" é um gesto de confiança e carinho, uma espécie de sorriso felino.
Cheiros, toques e arranhões
Gatos têm glândulas de cheiro espalhadas pelo rosto e pelas patas. Quando esfregam o focinho ou a cabeça em você, estão marcando você como parte do território — em outras palavras, como alguém importante e confiável.
Esse comportamento é chamado de "bunting" e é um dos maiores sinais de carinho que um gato pode demonstrar. Já os arranhões em móveis, tapetes ou arranhadores também são formas de comunicação: eles deixam marcas visuais e olfativas que mostram que aquele espaço faz parte do "território seguro".
Oferecer lugares adequados para arranhar é uma forma de respeitar essa linguagem e manter seu gato emocionalmente equilibrado.
Fonte: Elisa Tibério, veterinária e mestre pela USP (Universidade de São Paulo), especializada em comportamento animal.
