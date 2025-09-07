Como gatos se comunicam com as pessoas? Descubra sinais e como interpretar

Com o tempo, os gatos aprenderam que certos tipos de miado chamam mais a atenção. Um som mais agudo, por exemplo, pode indicar empolgação. Já um miado mais grave pode ser sinal de incômodo ou frustração. Observar o tom da vocalização, o horário do dia e a linguagem corporal do gato ajuda a interpretar o que ele está tentando dizer.

O ronronar é um dos sons mais reconfortantes que um gato pode emitir e, para muitos tutores, um verdadeiro símbolo de afeto. Porém, esse comportamento vai além da felicidade. Gatos também ronronam para se acalmar em situações de estresse, como durante consultas veterinárias ou quando estão machucados.

Atenção aos detalhes

Já a linguagem corporal dos gatos é sutil, mas muito expressiva. A posição da cauda, das orelhas e até a dilatação dos olhos pode revelar como o felino está se sentindo.

Uma cauda erguida com a ponta levemente curvada indica que o gato está feliz em te ver. Orelhas viradas para frente demonstram curiosidade, enquanto orelhas achatadas para trás podem sinalizar medo ou irritação. Já o famoso "piscar lento" é um gesto de confiança e carinho, uma espécie de sorriso felino.

Cheiros, toques e arranhões

Gatos têm glândulas de cheiro espalhadas pelo rosto e pelas patas. Quando esfregam o focinho ou a cabeça em você, estão marcando você como parte do território — em outras palavras, como alguém importante e confiável.