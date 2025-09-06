4 lugares em São Paulo para provar tortas salgadas como você nunca viu

Beber à japonesa já virou nova tradição em São Paulo. Ingredientes da culinária nipônica (e asiática em geral) foram parar nas taças e ampliaram nosso repertório de sabor. Não é raro encontrar uma pimentinha incrementando um Martini ou uma erva emprestando seu perfume a um coquetel refrescante.

Em dois lugares, a experiência-Japão tem raízes mais profundas. No Koya88, os drinques de Thiago Pereira (alguns deles com salinidade e umami evidentes) harmonizam perfeitamente com as comidas saborosas (e muitas vezes calóricas) do chef Thiago Maeda. Recentemente, a carta de coquetéis foi renovada por Pereira, com a ajuda de José Augusto, o Augustinho.

Além da nova carta, o Koya agora oferece o 'nomihodai', o happy hour importado do Japão, mas com regras específicas. Lá, você tem uma hora e meia (das 18h às 19h30) para beber à vontade um cardápio que inclui quatro coquetéis refrescantes (destaque para o Pineapple Chuhai), além de saquê, soju e cerveja. O rodízio custa R$ 120 e também inclui duas porções de petiscos.

Já o The Punch Bar, que fica escondido numa galeria da Avenida Paulista, tem inspiração direta nos bares de alta coquetelaria do Japão. O anfitrião, Ricardo Miyazaki e o bartender Ryu Komorita fazem uma espécie de "consulta etílica", em que traçam o perfil de cada cliente e oferecem coquetéis à medida de seu gosto. Faça reserva, pois tem hora para chegar e para sair.

Imagem: Rubens Kato

The Punch Bar

Um bom e leve começo é o Green Garden (R$ 56), uma alquimia de gim com limão-siciliano, xarope de demerara e shissô. A erva torna o trago ainda mais refrescante e muito perfumado. Já o Kuro Bunê (R$ 58) é um clássico da casa, com sua mescla de shochu (destilado japonês), bourbon, vermute tinto, licor de ameixa umeshu e bitter Peychaud's. Para finalizar, boa pedida é o chique Café Caribeño (R$ 68), receita intensa com rum de especiarias, porto tawny, licor de café, maraschino e Angostura. Antes de chegar ao cliente, o drinque é defumado. Vai lá: R. Manoel da Nóbrega, 76, lj. 17, Paraíso. Mais informações