Da marmita ao veggie n°1 de SP, chef mostra que cozinha é negócio de mulher

Na noite de 23 de junho, uma segunda-feira de chuva, mulheres de toda a indústria da gastronomia em São Paulo se reuniram e a sensação era de uma surpresa por sermos tantas. Cozinheiras, comunicadoras, donas de marcas de comida e de bebida...
Para reunir tanta gente neste dia meio ingrato no humor e no clima, só um ótimo motivo: o chamado da chef e empreendedora Mari Sciotti.
Dona do restaurante Quincho, a paulistana é um dos nomes mais potentes na defesa da culinária e gastronomia como lugares de liberdade, carinho, sustento e nunca de opressão às mulheres que acham, sim, que seu lugar é na cozinha (e onde mais quiserem. Que fique claro aos machistas de plantão).
Filha e neta de mulheres que sempre cozinharam muito, Mari é a filha do meio que ganhava livros de receitas na infância, que preparava alguma coisa para os irmãos quando os pais estavam fora a trabalho.
Sempre foi meu lugar de conforto, de demonstrar meu carinho para as outras pessoas, de poder. Me sentia muito autossuficiente, adulta, importante. Então sempre me representou coisas muito boas. E continua assim até hoje, diz.
Mas Mari sentou nos fundos do seu restaurante, a céu aberto, do lado de uma árvore, não somente para falar de sua paixão pela comida e, hoje, pela cozinha vegetal. Ela está pronta para contar sua história em um tema ainda árido aos apaixonados pela boa mesa: há vida e vibração ao empreender no mundo da gastronomia?
'Chavinha' de empreendedora
Lá atrás, longe da cozinha profissional, por dez anos foi em, produções de moda em publicidade e cinema que Mari se criou e se sustentou. Fazer comida era um hobby ou uma necessidade, quando se tornou mãe pela primeira vez e como uma anfitriã nata nos grupos de amigos.
Cansada da dinâmica de filmagem, com diárias muito longas, conseguiu registro e horário comercial de trabalho numa empresa de maquiagem. "Fiquei um ano lá e percebi que não era isso, que realmente não era só a rotina, que era também o que eu queria fazer", conta.
E o que Mari queria, afinal? Um negócio para chamar de seu, como começa a contar com as mãos, tatuadas e inquietas.
Acho que quem é empreendedor vem meio com uma chavinha aí dentro, que você quer experimentar coisas, que tudo que você imagina e visualiza passa para um lugar de você criar meio que o seu próprio negócio ou tentar dar vazão a ideias, descreve.
Seria na moda? Seria na maquiagem? "Não. Era o boom de maquiadoras, inclusive indo pra YouTube', lembra.
"Decidi fazer uma coisa que eu gostava muito, que eu cada vez mais tava dedicando meu tempo e energia praquilo mesmo, que aquilo não fosse rentável".
Era hora de cozinhar. Desta vez, profissionalmente.
No início, as marmitas
Em 2013, não havia aplicativos de comida. Era tudo ao telefone e, mesmo assim, somente pizza e hambúrguer. Aproveitando a onda de profissionais e escritórios que buscavam marmitas e agendavam a entrega, foi nisso que Mari apostou suas fichas na Lá de Casa Marmitaria - Quentinhas Requintadas.
Com a prerrogativa de comida caseira com toques de sofisticação, ela montou a cozinha em casa mesmo.
A ignorância é uma benção, porque, sem saber nada, eu peguei uma linha telefônica, fizemos uma logo e lançamos. Não existia rede social, então era muito no boca a boca, folder, numa coisa meio de bairro. E aí a gente começou a vender marmita todo dia na hora do almoço, ligava e a gente mandava.
Frango empanado com arroz e creme de milho, picadinho de carne, lasanha, sempre uma opção vegetariana, um suco, pouquíssimo investimento, uma embalagem bonita...
"Era eu e a minha sócia sem muita ideia do que é CMV, ficha técnica, do que é precificar corretamente. Foi desenrolando de um jeito legal", conta.
Até o momento em que a casa começou a ficar inviável e a dupla alugou uma outra casa para fazer a cozinha. Começaram a ter outras complicações no negócio, como a entrega no almoço prometida em 40 minutos no máximo.
"Aí pra você ter uma entrega rápida, você precisava ter mais de um motoboy, que era registrado. E isso era um valor alto, ainda mais numa empresa que você tinha pouquíssimo giro. Ficou muito difícil para gente manter".
O economista Alexandre Diniz, marido de Mari, saiu de seu emprego na construção civil para ajudar, olhou as contas e decretou: essa conta nunca vai fechar. As marmitas deram lugar a um serviço de catering, mas ainda não era essa a vontade.
Queria serviço de sala mesmo, receber as pessoas, ter um ambiente em que eu pudesse controlar a experiência completa, não só a comida.
Cacetadas de um restaurante
Os restaurantes já encantavam Mari há tempos. Um em particular, marcou época e, claro, a memória da empreendedora.
Era encantada pelo Spot. Era o lugar que tinha uma gastronomia legal, mas descolada, que não era uma gastronomia 'de velho'. Pelo contrário, né? Tinha drinques, espaço, um staff em que era todo mundo lindo. Lá e o Ritz tinham essa coisa gostosa de você sair, socializar e estar comendo, estar bebendo, estar vendo gente, sendo vista e tal.
Anos depois, Mari e seu marido estavam passando de carro pelo bairro do Itaim Bibi quando avistaram uma casa para alugar, dessas que ninguém resiste em entrar. Se tratava de um restaurante basicamente montado.
"Eles estavam pedindo um preço muito bom, com cadeiras, a cozinha inteira. Não era o primor da 'maravilhosidade', mas tinha tudo que precisava, fritadeira, geladeira, fogão, o balcão. Só precisava de uma maquiagem. Raspamos tudo e fizemos a Casa Lema, meu primeiro restaurante."
Confiante que já tinha recebido a crítica mais dura que podia (deixou passar uma carne com mais gordura em uma das marmitas) e que já tinha a experiência necessária, Mari assume que não fazia a menor ideia de onde estava se metendo, mas viu a casa encher todos os dias.
Era eu na cozinha, meu marido no salão. Foram dois anos de loucura, mas foi minha faculdade, cacetada atrás de cacetada, declara.
A falta de movimento fora do horário corporativo e poucos restaurantes por perto fizeram o casal pensar que estava na hora de mudar de ponto. "A gente tentou ter brunch e não ia ninguém de final de semana pra lá. Ter uma estrutura, custo fixo, equipe e só conseguir abrir um turno não fazia sentido.
As vidas de Quincho
O próximo passo não seria uma nova Casa Lema, nem o mesmo cardápio.
"Pensei 'o que eu quero facilitar na próxima operação? E o que eu vejo aí que tá bombando?' E aí eu vinha vendo uma crescente de vegetarianismo", afirma Mari.
Na época, tudo vegetariano tinha gosto de comida indiana, porque eles usavam muito tempero, muito curry. Então pensei que precisávamos fazer um vegetariano legal, com bebida alcoólica, que saísse desse lugar de natureba, diz.
Não era só a tendência, mas também a facilidade de não ter que manipular carnes na cozinha e, claro, aproveitar que a concorrência seria pequena.
Em 2018, estava pensado o Quincho num pequeno espaço na Vila Madalena.
Foi um tiro meio no escuro, mas foi um tiro certeiro porque aí a gente pegou uma marolinha começando e puxamos a onda que foi crescendo e num vegetarianismo muito diferente do que tinha na época, conta.
Falar de vegetarianismo para fora deste público específico era uma vanguarda e fez surgirem os primeiros prêmios da mídia especializada. A casa pequenininha lotava e tinha fila de espera, quem diria.
O choque da pandemia da covid-19, em 2020, no entanto, forçou outra ideia a ganhar corpo: não um simples delivery dos pratos da casa, como muitos fizeram, mas abordagem mais carinhosa para tempos terríveis.
"A proposta era entregar comidinhas que as pessoas precisam no dia a dia: feijão, arroz, legumes salteados, molho de tomate, molho pesto", lembra.
Quando o cenário de isolamento começou a arrefecer, o espaço pequeno e aconchegante passou a ser um problema e outro ponto no mesmo bairro surgiu como numa previsão: "sempre passava aqui na frente [R. Mourato Coelho, 1447] e pensava que era a cara do Quincho".
Estava escrito. Por recomendação de um corretor de imóveis, Mari visitaria um ponto que não havia nem sido anunciado ainda: "A gente veio ver e tava tudo pronto. Precisava só entrar com a nossa cara".
Amplo, pé direito alto, com uma árvore no fundo, e já com um forno de pizza ideal para vegetais no fogo.
Quando é pra dar certo, as coisas casam, resume.
Muito além da filosofia
Hoje, o público da versão anterior (feminino e vegetariano) se mantém fiel ao Quincho, mas se une a mais e mais pessoas que superaram a birra contra a cozinha de vegetais.
Para ilustrar os novos fãs de sua cozinha, Mari descreve uma cena recorrente: a de namorados entrando arrastados com a namorada, e emburrados.
"A gente começou a tentar internamente entender como super esse preconceito. Sempre fortalecemos a nossa coquetelaria, criamos pratos muito substanciosos. Então hoje eu digo que o nosso público muito diverso e a gente recebe mais pessoas que não são vegetarianas. E até mesas só de homens hétero", brinca.
O que partiu como uma estratégia de negócio, virou referência para outros restaurantes pela cidade, assume Mari. Porém, a comida do Quincho não dita os únicos desejos gastronômicos de Mari — que não é vegetariana, diga-se.
O Quincho não sou eu, nunca quis que fosse. É um contexto dele e só dele. Se tiver um restaurante autoral, não vai ser como aqui.
Aliás, seria o completo oposto: "teria carne, miúdos e frutos do mar", entrega.
Mari conta, segura, que não há vontade de se colocar como chef de cozinha. "Não quero estar 100% nesse posto, nem quero ser a melhor do mundo. Para isso sacrificaria tempo para mim, minha família e meus outros projetos".
Por isso, compartilha a "guarda" do Quincho com sua equipe e hoje não resiste a sugestões para que o vegetarianismo também tenha um pé no que há de mais comercial. Elogia apaixonadamente o "delicioso PF da casa", um dos favoritos de Mari na casa.
Agora segura como mulher e profissional, Mari sorri e espalma as mãos na mesa para se reconhecer "merecedora, vanguardista, referência, influência".
No Quincho da segunda-feira do final de junho, no primeiro encontro de profissionais da gastronomia batizado de SOMA, estava a prova dessa confiança: vestida de vermelho, cercada de amigas, colegas e desconhecidas admiradoras, Mari subia ao palco e convocava "E AÍ, MULHERES?".
Os gritos e aplausos eram a resposta de que ninguém aqui vai negar esse chamado.
