Da marmita ao veggie n°1 de SP, chef mostra que cozinha é negócio de mulher

Filha e neta de mulheres que sempre cozinharam muito, Mari é a filha do meio que ganhava livros de receitas na infância, que preparava alguma coisa para os irmãos quando os pais estavam fora a trabalho.

Sempre foi meu lugar de conforto, de demonstrar meu carinho para as outras pessoas, de poder. Me sentia muito autossuficiente, adulta, importante. Então sempre me representou coisas muito boas. E continua assim até hoje , diz.

Mas Mari sentou nos fundos do seu restaurante, a céu aberto, do lado de uma árvore, não somente para falar de sua paixão pela comida e, hoje, pela cozinha vegetal. Ela está pronta para contar sua história em um tema ainda árido aos apaixonados pela boa mesa: há vida e vibração ao empreender no mundo da gastronomia?

Mari Sciotti, dona do Quincho Imagem: Divulgação

'Chavinha' de empreendedora

Lá atrás, longe da cozinha profissional, por dez anos foi em, produções de moda em publicidade e cinema que Mari se criou e se sustentou. Fazer comida era um hobby ou uma necessidade, quando se tornou mãe pela primeira vez e como uma anfitriã nata nos grupos de amigos.