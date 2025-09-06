Voo cancelado: companhia área pode obrigar passageiro a dividir quarto?

Uma brasileira de 30 anos denunciou ter sofrido uma tentativa de estupro na França após ter o voo da TAP cancelado e ser colocada em um quarto compartilhado. A hospedagem é um direito assegurado pela legislação brasileira em casos de atrasos e cancelamentos. Apesar de não proibir o compartilhamento de quarto, especialistas afirmam que a prática é questionável.
Quais são os direitos do passageiro?
Companhia áreas têm obrigações em casos de atrasos e cancelamentos. Quando o tempo de atraso for superior à 1h, o passageiro tem direito a comunicação gratuita, ou seja, ao acesso à internet ou telefone. Quando o atraso for maior que 2 horas, o passageiro tem direito a ter a alimentação custeada pela companhia área. Se o tempo de atraso for superior a 4 horas e houver necessidade de pernoite, a companhia deve oferecer hospedagem e transporte. Em casos de cancelamento ou overbooking, aplicam-se as mesmas regras.
Passageiro não é obrigado a aceitar qualquer hospedagem. Apesar da legislação trazer especificidades sobre como deve ser a hospedagem, a jurisprudência atual entende que o passageiro não precisa aceitar qualquer oferta. A própria prática de dividir um quarto de hotel, como ocorreu com a brasileira na França, é questionável.
Embora não haja legislação específica proibindo essa prática, é fortemente desaconselhável. A divisão de quarto com desconhecidos pode expor o passageiro a riscos de segurança, como assédio, violência ou roubo.
Rodrigo Alvim, advogado especialista em Direitos do Passageiro Aéreo
O passageiro também pode arcar com os custos e pedir reembolso. Caso tenha condições financeiras e não aceite as ofertadas pela companhia área. Mas o passageiro deve-se atentar que, se optar por pagar um hotel por conta própria, também tem que assumir o transporte de ida e retorno ao aeroporto.
O problema é que, muitas vezes, o passageiro não tem condições financeiras de pagar outro hotel por conta própria para, depois, solicitar o reembolso. Além disso, em diversas situações, a companhia sequer informa ao passageiro que existe a possibilidade de reembolso, o que gera insegurança e medo de perder o valor gasto. Por desconhecimento dos seus direitos, o passageiro acaba aceitando a hospedagem imposta pela companhia. (...) Quando a hospedagem é organizada pela companhia, ela é responsável por todo o gerenciamento, inclusive pelo transporte e pelos riscos.
Nathalia Magalhães, advogada
Cia Área não cumpriu com obrigações; o que fazer?
Reúna o máximo de evidências, como áudios e vídeos. As provas serão importantes para buscar uma reparação na Justiça.
No âmbito jurídico, a vitória nem sempre é garantida a quem possui o direito, mas frequentemente àquele que consegue comprovar esse direito. Portanto, é crucial gravar áudios, registrar em vídeo as situações, guardar notas fiscais e outros documentos relevantes que atestem a falta de assistência.
Rodrigo Alvim, advogado especialista em Direitos do Passageiro Aéreo
Inclusive em casos no exterior. Caso o passageiro seja brasileiro e/ou residente e a empresa tenha representação no Brasil, ele automaticamente tem direito de entrar com uma ação contra a companhia área. Mas em casos como os de empresas low cost estrangeiras, a legislação brasileira não se aplica.
Muitas vezes, o passageiro compra passagens com empresas low cost estrangeiras e acaba ficando sem qualquer proteção, pois a maioria não possui CNPJ no Brasil, o que inviabiliza a nossa defesa e a aplicação da legislação brasileira nesses casos.
Nathalia Magalhães, advogada
Caso de brasileira na França
TAP disse que normas internas não preveem compartilhamento de quartos. Em nota, a empresa afirmou que não é prática da empresa a alocação de passageiros desconhecidos em um mesmo quarto, salvo nos casos em que estejam sob a mesma reserva, viajando juntos ou tenham expressamente manifestado interesse e disponibilidade para tal arranjo". Além disso, informou que deve restituir passageiro em caso de indisponibilidade de acomodações.
E que aguarda investigação local. "Quanto aos fatos ocorridos durante a estadia em Paris, informamos que qualquer medida por parte da TAP está condicionada à conclusão da averiguação e investigação pelas autoridades locais competentes. O contato estabelecido pela Companhia com a passageira, bem como a proposta apresentada, refere-se exclusivamente às questões de natureza cível decorrentes do cancelamento do voo TP439, objeto da ação judicial em trâmite no Brasil. Ressaltamos que a referida ação não contempla a apuração de eventuais crimes ocorridos em território internacional, cuja competência é exclusiva das autoridades locais", finaliza nota.
