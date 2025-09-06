Voo cancelado: companhia área pode obrigar passageiro a dividir quarto?

Uma brasileira de 30 anos denunciou ter sofrido uma tentativa de estupro na França após ter o voo da TAP cancelado e ser colocada em um quarto compartilhado. A hospedagem é um direito assegurado pela legislação brasileira em casos de atrasos e cancelamentos. Apesar de não proibir o compartilhamento de quarto, especialistas afirmam que a prática é questionável.

Quais são os direitos do passageiro?

Companhia áreas têm obrigações em casos de atrasos e cancelamentos. Quando o tempo de atraso for superior à 1h, o passageiro tem direito a comunicação gratuita, ou seja, ao acesso à internet ou telefone. Quando o atraso for maior que 2 horas, o passageiro tem direito a ter a alimentação custeada pela companhia área. Se o tempo de atraso for superior a 4 horas e houver necessidade de pernoite, a companhia deve oferecer hospedagem e transporte. Em casos de cancelamento ou overbooking, aplicam-se as mesmas regras.

Passageiro não é obrigado a aceitar qualquer hospedagem. Apesar da legislação trazer especificidades sobre como deve ser a hospedagem, a jurisprudência atual entende que o passageiro não precisa aceitar qualquer oferta. A própria prática de dividir um quarto de hotel, como ocorreu com a brasileira na França, é questionável.