NossaUOL
Assine UOL
Bichos

7 raças de cachorro com focinho curto: características e cuidados

Colaboração para Nossa
Característica pede cuidados específicos
Característica pede cuidados específicos Imagem: Canva

Cachorros com focinho curto, conhecidos também como cães braquicefálicos, têm um charme especial e seus rostinhos achatados conquistam muitos tutores pelo mundo. Essa característica física traz particularidades que merecem atenção na hora dos cuidados e da convivência.

O que são cães braquicefálicos?

O termo "braquicefálico" se refere à estrutura do crânio desses cães, que possuem o focinho mais curto e achatado. Essa conformação resulta em um rosto arredondado e olhos grandes, o que os torna irresistíveis para muitos apaixonados por pets.

Entre os cães braquicefálicos, algumas raças se destacam pela popularidade e traços marcantes:

Bulldog Inglês

Bulldog inglês
Bulldog inglês Imagem: Westend61/ Getty Images

Famoso pelo jeito tranquilo e a cara amassada, o bulldog inglês é uma raça de porte médio, conhecida pela personalidade dócil e pelo forte vínculo com a família.

Pug

Pug
Pug Imagem: Getty Images/iStockphoto

Pequeno e cheio de energia, o pug tem um focinho bem curto e rugas expressivas. São companheiros fiéis, adoram estar perto dos tutores e se adaptam bem à vida em apartamento.

Continua após a publicidade

Boston Terrier

Boston Terrier
Boston Terrier Imagem: JoeChristensen/Getty Images

Com uma aparência elegante e focinho curto, o Boston Terrier é ativo e inteligente, ideal para quem busca um cão brincalhão e fácil de treinar.

Shih Tzu

Shih tzu
Shih tzu Imagem: Moaan/Getty Images

Apesar de seu focinho achatado, o Shih Tzu tem uma pelagem longa e exuberante. É um cão afetuoso, perfeito para quem quer um companheiro de colo.

Continua após a publicidade

Bulldog Francês

Bulldog Francês
Bulldog Francês Imagem: GLady/Canva

Pequeno, musculoso e de focinho curto, o bulldog francês é cheio de personalidade e conhecido por sua natureza amigável e sociável.

Pequinês

Pequinês
Pequinês Imagem: DevidDO/Getty Images

Pequeno e nobre, o Pequinês tem uma expressão marcante com focinho achatado, pelagem longa e uma atitude independente, mas também muito leal aos donos.

Continua após a publicidade

Dogue de Bordeaux

Dogue de Bordeaux
Dogue de Bordeaux Imagem: primipil/Canva

Uma raça grande e robusta, o Dogue de Bordeaux tem o focinho curto e larga cabeça, famoso pela aparência imponente e temperamento calmo e protetor.

Cuidados importantes com cães de focinho curto

Por conta da anatomia específica, esses cães enfrentam desafios respiratórios. O focinho curto pode dificultar a passagem do ar, causando ruídos ao respirar e até episódios de sufocamento — principalmente em dias quentes ou após exercícios intensos.

Além disso, eles são mais sensíveis ao calor e podem sofrer com isso se não forem devidamente protegidos. Manter o ambiente ventilado, oferecer água fresca sempre e evitar passeios nas horas de maior calor são medidas essenciais.

Continua após a publicidade

Outros pontos de atenção

Higiene das dobras faciais

As rugas próximas ao focinho acumulam sujeira e umidade, o que pode causar irritações e infecções. A limpeza diária com produtos indicados pelo veterinário é fundamental.

Atividade física moderada

Por conta da respiração dificultada, esses cães não devem realizar exercícios extenuantes por períodos longos. Caminhadas curtas e brincadeiras leves são ideais.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.