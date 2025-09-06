7 raças de cachorro com focinho curto: características e cuidados

Cachorros com focinho curto, conhecidos também como cães braquicefálicos, têm um charme especial e seus rostinhos achatados conquistam muitos tutores pelo mundo. Essa característica física traz particularidades que merecem atenção na hora dos cuidados e da convivência.
O que são cães braquicefálicos?
O termo "braquicefálico" se refere à estrutura do crânio desses cães, que possuem o focinho mais curto e achatado. Essa conformação resulta em um rosto arredondado e olhos grandes, o que os torna irresistíveis para muitos apaixonados por pets.
Entre os cães braquicefálicos, algumas raças se destacam pela popularidade e traços marcantes:
Bulldog Inglês
Famoso pelo jeito tranquilo e a cara amassada, o bulldog inglês é uma raça de porte médio, conhecida pela personalidade dócil e pelo forte vínculo com a família.
Pug
Pequeno e cheio de energia, o pug tem um focinho bem curto e rugas expressivas. São companheiros fiéis, adoram estar perto dos tutores e se adaptam bem à vida em apartamento.
Boston Terrier
Com uma aparência elegante e focinho curto, o Boston Terrier é ativo e inteligente, ideal para quem busca um cão brincalhão e fácil de treinar.
Shih Tzu
Apesar de seu focinho achatado, o Shih Tzu tem uma pelagem longa e exuberante. É um cão afetuoso, perfeito para quem quer um companheiro de colo.
Bulldog Francês
Pequeno, musculoso e de focinho curto, o bulldog francês é cheio de personalidade e conhecido por sua natureza amigável e sociável.
Pequinês
Pequeno e nobre, o Pequinês tem uma expressão marcante com focinho achatado, pelagem longa e uma atitude independente, mas também muito leal aos donos.
Dogue de Bordeaux
Uma raça grande e robusta, o Dogue de Bordeaux tem o focinho curto e larga cabeça, famoso pela aparência imponente e temperamento calmo e protetor.
Cuidados importantes com cães de focinho curto
Por conta da anatomia específica, esses cães enfrentam desafios respiratórios. O focinho curto pode dificultar a passagem do ar, causando ruídos ao respirar e até episódios de sufocamento — principalmente em dias quentes ou após exercícios intensos.
Além disso, eles são mais sensíveis ao calor e podem sofrer com isso se não forem devidamente protegidos. Manter o ambiente ventilado, oferecer água fresca sempre e evitar passeios nas horas de maior calor são medidas essenciais.
Outros pontos de atenção
Higiene das dobras faciais
As rugas próximas ao focinho acumulam sujeira e umidade, o que pode causar irritações e infecções. A limpeza diária com produtos indicados pelo veterinário é fundamental.
Atividade física moderada
Por conta da respiração dificultada, esses cães não devem realizar exercícios extenuantes por períodos longos. Caminhadas curtas e brincadeiras leves são ideais.
