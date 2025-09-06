7 raças de cachorro com focinho curto: características e cuidados

Cachorros com focinho curto, conhecidos também como cães braquicefálicos, têm um charme especial e seus rostinhos achatados conquistam muitos tutores pelo mundo. Essa característica física traz particularidades que merecem atenção na hora dos cuidados e da convivência.

O que são cães braquicefálicos?

O termo "braquicefálico" se refere à estrutura do crânio desses cães, que possuem o focinho mais curto e achatado. Essa conformação resulta em um rosto arredondado e olhos grandes, o que os torna irresistíveis para muitos apaixonados por pets.

Entre os cães braquicefálicos, algumas raças se destacam pela popularidade e traços marcantes: