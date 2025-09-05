Sonha em ver a aurora boreal? Não precisa ir até o extremo norte para isso

As aparições da aurora em maio de 2024 foram as maiores desde 2003, mas poderíamos potencialmente ver algumas igualmente boas até o fim de 2025. O Sol está previsto de se manter relativamente ativo até o fim do ano, ou talvez até a metade de 2026. Depois disso, declinará para a sua fase mais silenciosa até cerca de 2030 a 2031. Astrofísico Andrew Cole, professor da Universidade da Tasmânia e diretor do Greenhill Observatory, à revista Time Out.

Luzes são exatamente iguais às da Aurora Boreal?

Não. As cores da aurora são determinadas pela energia dos elétrons e pelo tipo de moléculas de gás na atmosfera, ainda segundo Andrew Cole. Por exemplo, quando há mais oxigênio, o céu fica mais avermelhado ou esverdeado. Já quando há mais nitrogênio, mais violeta.

No hemisfério Norte, durante a Aurora Boreal, é mais comum ver as cores verde e branco, apesar de haver tons de rosa, roxo, azuis e vermelhos, relatou a revista americana Forbes. Já no Sul, o verde e o rosa predominam durante a Aurora Austral, com pouco azul, vermelho ou roxo.

Por que ela tem este nome?

A origem do nome é controversa, mas ele teria surgido no século 17. A mais popular teoria diz que o astrônomo Galileu Galilei teria batizado a Aurora Boreal com este nome em 1619, em referência à deusa romana do amanhecer, Aurora, e o vento do norte em grego, Boreas.