Sonha em ver a aurora boreal? Não precisa ir até o extremo norte para isso

Se você sempre sonhou ver as coloridas luzes da Aurora Boreal pintando os céus de cidades próximas ao Polo Norte, sabia que é possível admirar o mesmo fenômeno aqui no hemisfério Sul do planeta?
Mas, por aqui, ela é conhecida como Aurora Austral.
Onde é possível achar a Aurora?
O sul da Austrália (incluindo a ilha da Tasmânia) e a Nova Zelândia, além da Antártida, são destinos populares para ver as luzes, mas algumas das aparições mais bonitas delas acontecem bem perto de nós, segundo a revista especializada em turismo Travel and Leisure.
É possível encontrá-las na Patagônia chilena e argentina, especialmente nas áreas mais próximas aos Andes.
Um ponto de observação bastante famoso é Ushuaia, na Argentina, também conhecida como "o fim do mundo". O ponto mais ao sul do país vizinho dá acesso ao Parque Nacional Tierra del Fuego e é o ponto de partida para diversos cruzeiros que vão à Antártida. Esta paisagem gelada oferece as condições ideais para o fenômeno acontecer por estar próxima ao polo.
Já se você estiver na Nova Zelândia, uma excelente opção é a ilha Stewart, no Parque Nacional Rakiura.
Quando vê-la?
A época do ano em que você tem maior probabilidade de dar de cara com as luzes nestes locais é de março a setembro, durante a temporada de outono-inverno. Isto porque, nestas estações, o céu está mais escuro por mais tempo.
Para monitorar as condições ideais para ver uma Aurora na América do Sul, é possível checar o site AuroraReach, que utiliza dados da NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA), ou ainda o monitoramento da Universidade de Otago, para quem está na Nova Zelândia.
O Australian Antarctic Program, do governo australiano, também oferece dados sobre as condições no continente gelado e na Austrália.
2025 é um ano especial para a Aurora Austral
Como qualquer evento meteorológico (ou que depende das condições do tempo), a Aurora não pode ser prevista por cientistas muito antes de aparecer nos céus —a antecedência da previsão é de geralmente alguns poucos dias.
No entanto, a atividade magnética do Sol atingiu um pico em outubro de 2024 —este ciclo dura aproximadamente 11 anos — e por isso a intensidade das auroras vistas é potencialmente maior do que em anos anteriores.
As aparições da aurora em maio de 2024 foram as maiores desde 2003, mas poderíamos potencialmente ver algumas igualmente boas até o fim de 2025. O Sol está previsto de se manter relativamente ativo até o fim do ano, ou talvez até a metade de 2026. Depois disso, declinará para a sua fase mais silenciosa até cerca de 2030 a 2031. Astrofísico Andrew Cole, professor da Universidade da Tasmânia e diretor do Greenhill Observatory, à revista Time Out.
Luzes são exatamente iguais às da Aurora Boreal?
Não. As cores da aurora são determinadas pela energia dos elétrons e pelo tipo de moléculas de gás na atmosfera, ainda segundo Andrew Cole. Por exemplo, quando há mais oxigênio, o céu fica mais avermelhado ou esverdeado. Já quando há mais nitrogênio, mais violeta.
No hemisfério Norte, durante a Aurora Boreal, é mais comum ver as cores verde e branco, apesar de haver tons de rosa, roxo, azuis e vermelhos, relatou a revista americana Forbes. Já no Sul, o verde e o rosa predominam durante a Aurora Austral, com pouco azul, vermelho ou roxo.
Por que ela tem este nome?
A origem do nome é controversa, mas ele teria surgido no século 17. A mais popular teoria diz que o astrônomo Galileu Galilei teria batizado a Aurora Boreal com este nome em 1619, em referência à deusa romana do amanhecer, Aurora, e o vento do norte em grego, Boreas.
Já o capitão James Cook, ao visitar a Antártida no final daquele mesmo século, se deparou com as mesmas luzes e as batizou de "Aurora Australis", em referência ao vento sul.
Por que o fenômeno acontece?
Assim como a boreal, a Aurora Austral acontece quando elétrons carregados lançados da superfície do Sol por ventos colidem-se com a atmosfera da Terra a uma velocidade de mais de 72 milhões de quilômetros por hora, de acordo com o astrônomo Tom Kerss, ao site especializado Space.
O campo magnético da Terra os redireciona próximo aos polos, onde o choque com as moléculas de gás cria ondas de cor nos céus —ainda mais intensas durante tempestades geomagnéticas. Por isso, as auroras não são fenômenos exclusivos do nosso planeta: elas ocorrem em outras paradas do nosso Sistema Solar.
