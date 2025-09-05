Museu do Ipiranga celebra 130 anos com festa e entrada gratuita no domingo

Aberto ao público em 1895 e originalmente dedicado às ciências naturais, o Museu do Ipiranga celebra 13 décadas de atividades neste domingo. A instituição cultural começou a se transformar em museu histórico no início do século 20 e atualmente conserva e expõe documentos e objetos que reconstituem a história do país do ponto de vista de São Paulo.

Para comemorar a data, durante todo o domingo (7), a programação do festival anual batizado de 'Museu em Festa' inclui diferentes ações culturais, valorizando a diversidade, a inclusão e a riqueza da cultura popular.

A movimentação começa às 9h, em frente ao museu, com performance cênica circense. Daí em diante, acontecerão várias atrações simultâneas, tanto na área interna como externa — e tudo gratuito, inclusive o acesso às três atuais exposições em cartaz. Vai lá: R. dos Patriotas, 100, Ipiranga. Veja a programação completa.