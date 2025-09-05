Geoffroy de la Croix: Vinho de personalidade exige calma para contemplação

Vinhos autorais pedem tempo, repetição e disposição para o inesperado, avaliou Geoffroy de la Croix no Vamos de Vinho, do Canal UOL. O empresário francês comparou a degustação de rótulos marcantes à escuta atenta de músicas complexas.
Tem vinhos que levam a sua saída, e outros que demoram muito mais tempo para entender. Tem duas coisas que eu tô adorando, vinho e música. Percebi o mesmo movimento. Hoje em dia você tem que gostar da música da primeira vez. Antigamente, me lembro, você estava ouvindo uma música quatro, cinco, seis vezes antes de entender e de dizer se você estava gostando ou não. O vinho é a mesma coisa. Tem vinhos que demora muito mais tempo para você entender. Geoffroy de la Croix
O importador ressalta que características como o amargor, por exemplo, não são necessariamente ruins em um vinho. "O amargor para a maioria das pessoas é um defeito, quando ele pode ser uma coisa super elegante, depende de como está dentro do vinho", completa.
'Taxação dos EUA pode baixar preço do vinho francês', diz Geoffroy de la Croix
O preço do vinho francês no Brasil disparou nos últimos anos, pressionado por crises globais e pelo temor de tarifas impostas pelo governo Trump, afirmou Geoffroy de la Croix. O empresário destacou que a taxação norte-americana pode abrir oportunidades para o Brasil no acordo Mercosul-União Europeia, mas alertou para a ameaça de encarecimento do produto importado.
Minha grande espera é que agora, como o meio maluco que temos... a taxação dos Estados Unidos vai obrigar o Mercosul e a União Europeia a assinar o acordo que faz 25 anos, como nós, que eles estão tentando fazer funcionar. E nesse caso, então, as taxas devem baixar e deixar o vinho importado muito mais acessível.Geoffroy de la Croix
