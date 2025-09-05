Cachorro puxando a coleira? Como ensinar seu pet a caminhar ao seu lado

Passear com o cachorro deve ser um momento de prazer e conexão, mas para muitos tutores, esse momento se torna estressante quando o pet insiste em puxar a coleira. Esse comportamento, comum em cães de todas as idades, pode ter diferentes causas, mas a boa notícia é que é possível ensinar o cão a caminhar ao seu lado com calma e segurança.

A vontade de explorar, a ansiedade ou o excesso de energia costumam ser os principais motivos que levam um cachorro a puxar durante os passeios. Para muitos cães, o passeio é uma oportunidade para descobrir cheiros, pessoas e outros animais, e essa excitação pode levá-los a sair na frente, quase como se estivessem competindo para chegar primeiro em algum lugar.

Além disso, cães que não foram acostumados desde filhotes a andar na coleira podem não entender ainda como se comportar. A ausência de regras claras ou de treinamento prévio também contribui para que eles puxem para frente de forma descontrolada.