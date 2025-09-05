Cachorro puxando a coleira? Como ensinar seu pet a caminhar ao seu lado

Passear com o cachorro deve ser um momento de prazer e conexão, mas para muitos tutores, esse momento se torna estressante quando o pet insiste em puxar a coleira. Esse comportamento, comum em cães de todas as idades, pode ter diferentes causas, mas a boa notícia é que é possível ensinar o cão a caminhar ao seu lado com calma e segurança.
A vontade de explorar, a ansiedade ou o excesso de energia costumam ser os principais motivos que levam um cachorro a puxar durante os passeios. Para muitos cães, o passeio é uma oportunidade para descobrir cheiros, pessoas e outros animais, e essa excitação pode levá-los a sair na frente, quase como se estivessem competindo para chegar primeiro em algum lugar.
Além disso, cães que não foram acostumados desde filhotes a andar na coleira podem não entender ainda como se comportar. A ausência de regras claras ou de treinamento prévio também contribui para que eles puxem para frente de forma descontrolada.
Como ensinar seu cão a caminhar tranquilo?
Um método muito eficaz para corrigir esse comportamento é fazer o cachorro perceber que puxar não o leva a lugar nenhum. Sempre que ele começar a puxar, pare imediatamente de andar. Só retome o passeio quando ele estiver ao seu lado ou com a guia frouxa. Essa técnica exige paciência, mas é bastante eficiente para que o cachorro associe o caminhar calmo com a continuidade da atividade.
Outra estratégia importante é usar petiscos e elogios para reforçar quando o cão anda de forma adequada. Isso cria uma associação positiva, motivando o animal a repetir o comportamento correto.
Também vale a pena gastar um tempo extra em atividades que cansem seu cachorro antes do passeio, como brincadeiras ou exercícios, para reduzir a energia acumulada que muitas vezes dispara o puxão.
Cuidados para evitar desconforto e lesões
Puxar bruscamente a coleira não é apenas desagradável para o tutor, mas também pode causar dor ou até lesões no pescoço e na coluna do cão. Portanto, jamais use força para controlar o puxão. Prefira sempre métodos baseados em reforço positivo e aprendizado gradual.
Lembre-se: a paciência e a consistência são as maiores aliadas nesse processo. Com treinamento adequado, seu amigo de quatro patas vai entender que caminhar com calma é muito mais vantajoso do que puxar a coleira.
