Será que eles sorriem de verdade? Como os cães demonstram felicidade

Se você já percebeu seu cachorro com aquela expressão que parece um sorriso, abanando o rabo e com o olhar brilhante, não está sozinho em se perguntar: será que os cães sorriem como nós?

A conexão entre humanos e cães é tão profunda que é natural tentarmos interpretar seus gestos com base nas nossas emoções, mas a verdade é que a forma como os cães demonstram felicidade é bem diferente da humana.

Diferentemente das pessoas, que sorriem usando músculos específicos do rosto, os cães utilizam uma combinação de sinais corporais para comunicar alegria. O rabo abanando de forma larga e descontraída, por exemplo, é uma das maneiras mais claras de mostrar contentamento. Eles também podem demonstrar felicidade ao pular, correr em círculos (o que os especialistas chamam de "zoomies") e ao lamber os tutores de maneira carinhosa.