Comida com cheiro forte, roubo de marmita: o que evitar na copa da firma

Marmita é tudo de bom —exceto quando ela causa "conflitos" na cozinha comunitária da empresa. Afinal, quem nunca teve um coleguinha sem noção que deixou a copa uma bagunça ou esqueceu a própria comida dentro da geladeira e só foi lembrar depois de dias?
Confira o que vale e o que não vale na hora de trazer o almoço de casa —e como evitar confusões com os colegas por causa disso.
1 - Lidando com odores fortes
Um item que causa polêmica é justamente o odor forte de alguns pratos — ninguém esquece quando alguém esquenta marmita com peixe ou pimentão, por exemplo. Mas daí a censurar (ou mesmo proibir) o que vai na lancheira de cada um é pedir demais.
É preciso respeito: você não sabe o que a pessoa tem em casa para levar na marmita. Mas, se você sabe que seu almoço tem um cheiro mais marcante, ventile bem a copa para amenizar os efeitos.
2 - Não monopolize a geladeira
Se houver uma geladeira para acondicionar as marmitas, tenha em mente que o eletrodoméstico é só para isso. Ou seja, nada de fazer a feira ou as compras do supermercado e deixar os outros funcionários sem espaço para guardar sua comida.
Por outro lado, quem vive "esquecendo" comida dentro da geladeira pode e deve ser advertido. É importante criar regras para o uso da geladeira: o que não for consumido no dia, deve ser levado embora ou descartado. Colocar etiquetas com os nomes dos donos nos potes também ajuda na administração do espaço.
3 - Cuidado com o micro-ondas
Na hora de usar o micro-ondas para aquecer a sua refeição, bom senso é fundamental. Lembre-se de proteger o alimento para que o conteúdo não espirre ou transborde. Se isso acontecer, limpe para os próximos.
4 - A cozinha não é (só) sua
É preciso sempre lembrar que a copa é um espaço coletivo. Quando você utilizar o local, precisa limpar para os próximos — lembre-se sempre de que o próximo pode ser você. Entre outras coisas, isso significa enxugar a pia após lavar pratos e potes, não deixar comida entupindo o ralo e recolher tudo o que é seu das mesas.
Se o espaço for pequeno, tenha consciência e não fique enrolando nas mesas após almoçar: outras pessoas também querem comer, afinal.
5 - A comida dos outros... é dos outros!
Parece óbvio, mas sempre é bom reforçar: surrupiar o lanche dos outros de dentro da geladeira (ou de cima da mesa de trabalho) não é legal. É preciso respeitar os limites. Pense: será que eu gostaria que alguém mexesse nas minhas coisas?
6 - Mesa de trabalho não é lugar de almoçar
Levar a marmita para comer na mesa ou bancada de trabalho não é educado, muito menos saudável. É preciso separar os dois espaços, porque são atividades diferentes. Na hora de almoçar, é preciso um ambiente tranquilo —nada de ficar na frente do celular ou do computador— até porque, muitas vezes dividimos a mesa ou bancada de trabalho com outras pessoas.
Fonte: Isabel Bonfim, professora do curso livre de Etiqueta Social do Senac Penha, em São Paulo.
*Com reportagem publicada em maio de 2024
