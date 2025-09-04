Comida com cheiro forte, roubo de marmita: o que evitar na copa da firma

É preciso respeito: você não sabe o que a pessoa tem em casa para levar na marmita. Mas, se você sabe que seu almoço tem um cheiro mais marcante, ventile bem a copa para amenizar os efeitos.

2 - Não monopolize a geladeira

Se houver uma geladeira para acondicionar as marmitas, tenha em mente que o eletrodoméstico é só para isso. Ou seja, nada de fazer a feira ou as compras do supermercado e deixar os outros funcionários sem espaço para guardar sua comida.

Por outro lado, quem vive "esquecendo" comida dentro da geladeira pode e deve ser advertido. É importante criar regras para o uso da geladeira: o que não for consumido no dia, deve ser levado embora ou descartado. Colocar etiquetas com os nomes dos donos nos potes também ajuda na administração do espaço.

3 - Cuidado com o micro-ondas

Na hora de usar o micro-ondas para aquecer a sua refeição, bom senso é fundamental. Lembre-se de proteger o alimento para que o conteúdo não espirre ou transborde. Se isso acontecer, limpe para os próximos.