Qual é a raça de cachorro mais carinhosa? Não é o Golden, segundo pesquisa

Um estudo realizado pela Universidade de Helsinki trouxe informações para quem deseja entender melhor a personalidade dos cães e suas formas de demonstrar afeto. Analisando dados de mais de 11 mil cães de aproximadamente 300 raças diferentes, os pesquisadores conseguiram identificar qual raça se destaca pelo comportamento mais carinhoso e apegado aos tutores.

A pesquisa, publicada em 2023 na revista científica iScience, revelou que o bichón maltês é a raça que mais demonstra afeto e necessidade de proximidade com seus donos.

Esse comportamento está relacionado não apenas ao seu temperamento, mas também a características físicas e biológicas: o porte pequeno dos bichóns pode gerar certa insegurança natural, que faz com que eles busquem mais contato e companhia humana como forma de conforto e proteção.