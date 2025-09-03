Qual é a raça de cachorro mais carinhosa? Não é o Golden, segundo pesquisa

Um estudo realizado pela Universidade de Helsinki trouxe informações para quem deseja entender melhor a personalidade dos cães e suas formas de demonstrar afeto. Analisando dados de mais de 11 mil cães de aproximadamente 300 raças diferentes, os pesquisadores conseguiram identificar qual raça se destaca pelo comportamento mais carinhoso e apegado aos tutores.
A pesquisa, publicada em 2023 na revista científica iScience, revelou que o bichón maltês é a raça que mais demonstra afeto e necessidade de proximidade com seus donos.
Esse comportamento está relacionado não apenas ao seu temperamento, mas também a características físicas e biológicas: o porte pequeno dos bichóns pode gerar certa insegurança natural, que faz com que eles busquem mais contato e companhia humana como forma de conforto e proteção.
Raças de porte grande
Em contraste, raças de maior porte geralmente apresentam uma maior autonomia. Elas tendem a explorar o ambiente com mais confiança e se mostram menos dependentes da presença constante dos tutores.
Essa independência diminui a frequência e intensidade das demonstrações de afeto que exigem proximidade física.
Necessidade de afeto
Para quem tem ou pensa em adotar um bichón maltês, é importante estar ciente desse perfil. A necessidade de interação constante pode resultar em ansiedade de separação se o animal ficar muito tempo sozinho, o que torna essencial um ambiente que favoreça a companhia, o estímulo mental e a atenção.
Conhecer essas particularidades ajuda tutores a oferecerem um cuidado mais alinhado às necessidades emocionais de seus cães, contribuindo para uma relação mais feliz e equilibrada.
