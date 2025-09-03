NossaUOL
Qual é a raça de cachorro mais carinhosa? Não é o Golden, segundo pesquisa

Cães da raça maltês descansam em cima de uma mesa durante uma competição internacional em Kannot, no centro de Israel
Cães da raça maltês descansam em cima de uma mesa durante uma competição internacional em Kannot, no centro de Israel Imagem: Amir Cohen/Reuters

Um estudo realizado pela Universidade de Helsinki trouxe informações para quem deseja entender melhor a personalidade dos cães e suas formas de demonstrar afeto. Analisando dados de mais de 11 mil cães de aproximadamente 300 raças diferentes, os pesquisadores conseguiram identificar qual raça se destaca pelo comportamento mais carinhoso e apegado aos tutores.

A pesquisa, publicada em 2023 na revista científica iScience, revelou que o bichón maltês é a raça que mais demonstra afeto e necessidade de proximidade com seus donos.

Esse comportamento está relacionado não apenas ao seu temperamento, mas também a características físicas e biológicas: o porte pequeno dos bichóns pode gerar certa insegurança natural, que faz com que eles busquem mais contato e companhia humana como forma de conforto e proteção.

Raças de porte grande

Em contraste, raças de maior porte geralmente apresentam uma maior autonomia. Elas tendem a explorar o ambiente com mais confiança e se mostram menos dependentes da presença constante dos tutores.

Essa independência diminui a frequência e intensidade das demonstrações de afeto que exigem proximidade física.

Necessidade de afeto

Para quem tem ou pensa em adotar um bichón maltês, é importante estar ciente desse perfil. A necessidade de interação constante pode resultar em ansiedade de separação se o animal ficar muito tempo sozinho, o que torna essencial um ambiente que favoreça a companhia, o estímulo mental e a atenção.

Conhecer essas particularidades ajuda tutores a oferecerem um cuidado mais alinhado às necessidades emocionais de seus cães, contribuindo para uma relação mais feliz e equilibrada.

