Aos 88, mulher encara torre de 100 m no Beto Carrero: 'Me senti criança'

Aos 88 anos, a pastora Sebastiana Tenório viveu uma das aventuras mais radicais de sua vida: ela andou de montanha-russa a quase 100 km/h e desceu a torre de queda livre de 100 metros de altura, no Beto Carrero World, na cidade de Penha (SC).
Alguns dos nove filhos, 28 netos e 40 bisnetos de Sebastiana decidiram fazer uma excursão ao parque no dia 24 de agosto, mas não queriam deixar a avó sozinha em Itaquaquecetuba (SP) —onde mora com uma das filhas.
A família estava receosa de que ela não aceitasse a viagem, mas a idosa fez questão de ir e surpreendeu a todos com sua coragem.
Quando vi os brinquedos, já fui logo. Fui no trem, fui em outro, andei por todo lugar. Mas depois, quando eu vi aquele da torre e soube que a minha filha ia, eu falei 'ah, eu vou também, né?' E me senti como uma criança, não tive medo e fui como se fosse uma coisa normal.
Sebastiana Tenório
A torre de queda livre, chamada de "Big Tower", tem a altura de um edifício de mais de 30 andares e pode atingir até 120 km/h na descida. Nada disso foi capaz de amedrontar Sebastiana, que foi filmada sorridente e entusiasmada no brinquedo pela neta Sarah Kelly Macedo, 38.
A gravação, que já atingiu mais de 4,5 milhões de visualizações no TikTok, mostra a família inteira torcendo pela avó. Nos comentários da publicação, muitos se surpreenderam com a ousadia da mulher, mas também se disseram preocupados.
"Gente, fiquei preocupada no início do vídeo, mas saber que ela realizou seu sonho me arrepiou toda", diz um deles. "O coração dela está melhor que o meu, que tenho 28 anos, jamais iria em um 'trem' desse", fala outro.
Sebastiana até quis ir outras vezes, mas foi impedida pelos netos. Em seguida, insistiu ainda para ir na montanha-russa, a Fire Whip, a mais radical do Beto Carrero. Nela, o trilho fica sobre a cabeça e os pés ficam pendurados, com cinco inversões durante o trajeto. O momento também foi capturado pelas câmeras do local. Nessa atração, no entanto, ela disse ter sentido um pouco de desconforto no corpo devido a alguns movimentos bruscos.
Após a repercussão, Sarah decidiu publicar um recado da avó, já em casa, acalmando os seguidores. Ela contou que passava bem, não sentia dores e que havia feito algo que "sentiu no coração". "Nunca tinha tido oportunidade e, se voltasse lá, faria tudo de novo."
A Nossa, a pastora falou que espera incentivar outras pessoas da sua idade a estarem abertas a atividades de diversão. "Não tem de ter medo porque é uma coisa boa, faz bem para a saúde. A gente precisa ver que a idade não é doença, é vida."
E tá permitido?
Em nota, o Beto Carrero informou que não há restrição por idade nos brinquedos, apenas por comorbidades e altura. "Essas orientações estão sinalizadas na entrada de cada atração e também disponíveis no site oficial do parque", explicou.
Há dois anos, uma idosa de 92 anos, conhecida como "Dona Piana", também desceu a torre de queda livre e causou a mesma comoção.
