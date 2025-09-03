Aos 88, mulher encara torre de 100 m no Beto Carrero: 'Me senti criança'

Quando vi os brinquedos, já fui logo. Fui no trem, fui em outro, andei por todo lugar. Mas depois, quando eu vi aquele da torre e soube que a minha filha ia, eu falei 'ah, eu vou também, né?' E me senti como uma criança, não tive medo e fui como se fosse uma coisa normal.

Sebastiana Tenório

A torre de queda livre, chamada de "Big Tower", tem a altura de um edifício de mais de 30 andares e pode atingir até 120 km/h na descida. Nada disso foi capaz de amedrontar Sebastiana, que foi filmada sorridente e entusiasmada no brinquedo pela neta Sarah Kelly Macedo, 38.

Sebastiana na torre de queda livre Imagem: Reprodução / Redes Sociais

A gravação, que já atingiu mais de 4,5 milhões de visualizações no TikTok, mostra a família inteira torcendo pela avó. Nos comentários da publicação, muitos se surpreenderam com a ousadia da mulher, mas também se disseram preocupados.

"Gente, fiquei preocupada no início do vídeo, mas saber que ela realizou seu sonho me arrepiou toda", diz um deles. "O coração dela está melhor que o meu, que tenho 28 anos, jamais iria em um 'trem' desse", fala outro.

Sebastiana até quis ir outras vezes, mas foi impedida pelos netos. Em seguida, insistiu ainda para ir na montanha-russa, a Fire Whip, a mais radical do Beto Carrero. Nela, o trilho fica sobre a cabeça e os pés ficam pendurados, com cinco inversões durante o trajeto. O momento também foi capturado pelas câmeras do local. Nessa atração, no entanto, ela disse ter sentido um pouco de desconforto no corpo devido a alguns movimentos bruscos.