Quando a queda de pelos nos gatos é normal e quando procurar o veterinário?

Ver pelos espalhados pela casa é parte da rotina de quem convive com gatos. Porém, nem sempre é fácil saber se essa queda é natural ou sinal de que algo não vai bem.

A perda moderada costuma fazer parte do ciclo de renovação da pelagem, mas fatores como estresse, nutrição inadequada e problemas de pele podem agravar o quadro.

Em gatos que vivem apenas dentro de casa, a iluminação artificial e a temperatura estável podem fazer com que a queda seja contínua ao longo do ano, sem um padrão sazonal definido.