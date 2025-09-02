Quando a queda de pelos nos gatos é normal e quando procurar o veterinário?

Ver pelos espalhados pela casa é parte da rotina de quem convive com gatos. Porém, nem sempre é fácil saber se essa queda é natural ou sinal de que algo não vai bem.
A perda moderada costuma fazer parte do ciclo de renovação da pelagem, mas fatores como estresse, nutrição inadequada e problemas de pele podem agravar o quadro.
Em gatos que vivem apenas dentro de casa, a iluminação artificial e a temperatura estável podem fazer com que a queda seja contínua ao longo do ano, sem um padrão sazonal definido.
Raça, genética e idade também influenciam a quantidade de pelos soltos — e, quando é fisiológica, essa queda não vem acompanhada de coceira intensa ou falhas na pelagem.
O processo de muda remove fios antigos para dar lugar a novos. No entanto, além do ciclo natural, alguns fatores podem provocar ou intensificar a perda de pelos:
Estresse causado por mudanças bruscas no ambiente ou na rotina;
Parasitas como pulgas e ácaros, que irritam a pele;
Banhos excessivos ou uso de produtos inadequados, que retiram a oleosidade natural;
Ambientes secos sem umidificação, que deixam a pele ressecada;
Deficiências nutricionais que comprometem a saúde da pele e do pelo.
Quando a queda merece atenção
Se o gato apresentar falhas visíveis na pelagem, caspas, crostas, feridas ou coceira constante, é hora de procurar o veterinário.
Queda excessiva acompanhada de odor forte, apatia ou mudanças no apetite pode indicar problemas hormonais, dermatites, alergias ou até infecções fúngicas.
A seguir, veja cuidados diários para reduzir a queda de pelos:
Escove de 3 a 5 minutos, cerca de 3 vezes por semana, usando escovas adequadas ao tipo de pelo;
Siga protocolos antipulgas e acaricidas recomendados pelo veterinário;
Use umidificador em épocas secas para evitar o ressecamento da pele.
Nutrição como aliada
Uma alimentação rica em proteínas de alta qualidade, vitaminas, zinco e biotina favorece o crescimento de pelos fortes e brilhantes.
Além disso, suplementos com ômega 3 (EPA e DHA) também podem ajudar, principalmente em gatos com pele sensível ou histórico de alergias.
