Gripe canina: sintomas, riscos e prevenção para manter seu cão saudável

Assim como os humanos, os cães também podem ser acometidos pela gripe, uma infecção respiratória que, embora pareça simples no início, pode evoluir para quadros mais sérios se não tratada. A doença é causada por vírus e bactérias que afetam a traqueia e os brônquios, provocando inflamação e desconforto.
O contágio acontece principalmente quando um animal doente tosse ou espirra, liberando partículas contaminadas no ar. Outro cão próximo pode inalar esses agentes ou entrar em contato com superfícies já infectadas, como bebedouros, brinquedos e comedouros.
Até mesmo roupas e mãos de pessoas que tiveram contato com um pet gripado podem atuar como transmissoras. Além disso, ambientes com grande circulação de animais — como feiras, praças e creches — aumentam bastante o risco de propagação, especialmente quando não há cuidados adequados de higiene.
Principais sinais da gripe canina
Os sintomas mais comuns incluem:
- Tosse seca e persistente;
- Espirros e coriza, que podem ser transparentes ou apresentar coloração amarelada/esverdeada em casos de infecção bacteriana;
- Olhos lacrimejantes, com secreção ocular em excesso;
- Febre acima de 39,5 ºC;
- Letargia e perda de apetite, deixando o pet mais cansado e desinteressado pelas refeições.
Ao perceber qualquer um desses sinais, o ideal é procurar um médico veterinário. Apenas o profissional poderá confirmar o diagnóstico e indicar o tratamento adequado.
Sem acompanhamento, a gripe pode evoluir para pneumonia, um quadro grave que exige atenção intensiva e até internação.
Como prevenir a gripe nos cães
A forma mais eficaz de proteger o seu pet é por meio da vacinação. Existem vacinas específicas contra os principais agentes da gripe canina, como o vírus Parainfluenza e a bactéria Bordetella bronchiseptica. Lembre-se: o protocolo de aplicação deve sempre ser definido por um veterinário.
Além disso, é importante evitar que o cachorro tenha contato direto com animais doentes, manter a higiene regular de bebedouros, comedouros, brinquedos e camas. Caso vá deixar seu pet em uma creche ou hotel, escolha lugares que exijam comprovação de vacinação.
Com esses cuidados, é possível reduzir significativamente os riscos de contágio e garantir que seu cão continue saudável e protegido.
