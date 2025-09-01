Gripe canina: sintomas, riscos e prevenção para manter seu cão saudável

Assim como os humanos, os cães também podem ser acometidos pela gripe, uma infecção respiratória que, embora pareça simples no início, pode evoluir para quadros mais sérios se não tratada. A doença é causada por vírus e bactérias que afetam a traqueia e os brônquios, provocando inflamação e desconforto.

O contágio acontece principalmente quando um animal doente tosse ou espirra, liberando partículas contaminadas no ar. Outro cão próximo pode inalar esses agentes ou entrar em contato com superfícies já infectadas, como bebedouros, brinquedos e comedouros.

Até mesmo roupas e mãos de pessoas que tiveram contato com um pet gripado podem atuar como transmissoras. Além disso, ambientes com grande circulação de animais — como feiras, praças e creches — aumentam bastante o risco de propagação, especialmente quando não há cuidados adequados de higiene.