Vai adotar um pet? 6 cuidados essenciais antes de levar um animal para casa

Adotar um animal de estimação é um gesto de amor e responsabilidade. Antes de tomar essa decisão, porém, é fundamental refletir sobre alguns aspectos para garantir que você está preparado para oferecer um lar seguro e acolhedor ao seu novo amigo.

O Brasil é um dos países com maior número de animais de estimação no mundo. De acordo com dados atualizados do Instituto Pet Brasil e da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o país possui mais de 160 milhões de pets, entre cães, gatos, aves, répteis, peixes e pequenos mamíferos.

Esse crescimento reflete uma maior conscientização sobre a importância do bem-estar animal e da adoção responsável, que exige certo preparo e algumas adaptações. A seguir, veja os cuidados essenciais antes de adotar um pet.