Ilha 'mal-assombrada' de Veneza agora é zona proibida para turistas

A ilha de Poveglia, que tem fama de mal-assombrada, foi fechada para turistas oficialmente em 1º de agosto e agora os visitantes estrangeiros estão proibidos. As informações são da rede de tevê americana CNN.
Por que Poveglia só verá italianos?
Um grupo de seus vizinhos, os venezianos, tomou posse da ilhota no início do mês após assinar junto ao Estado italiano um contrato de "aluguel" de Poveglia por 99 anos.
E eles deverão transformá-la em um parque urbano aberto apenas aos residentes de Veneza, após a instalação de eletricidade e água corrente sob a orientação da Universidade de Verona.
Os seus novos inquilinos venceram diversos concorrentes na disputa pela ilha, que era cobiçada por empreiteiras ansiosas por transformá-la em propriedade privada. Ao menos assim, Poveglia e seu curioso passado permanecerão patrimônios públicos.
Apostando que a ilha não atrairia o mesmo interesse que a cidade de Veneza, o grupo decidiu que seria uma vitória tê-la para seus moradores, como um respiro do turismo predatório.
Até prefeito queria "comprá-la"
Esta não foi a única tentativa de transformar a ilha abandonada em área residencial potencialmente luxuosa. Em 2014, seu terreno de 7,5 hectares na porção sul da lagoa de Veneza foi colocada na lista de leilões da Italian State Property Agency e diversos consórcios levantaram altos valores para comprá-la.
Um deles era ligado ao atual prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, e tinha um orçamento de 513 mil euros (R$ 3,25 milhões) para levar Poveglia. Mas o governo italiano não acabou aprovando a venda.
Horrorizados com a ideia de que a ilha deixasse de ser de todos, pouco mais de 4.500 venezianos formaram o grupo Poveglia Per Tutti para tentar salvar a ilha da lista de leilões governamentais.
Eles fizeram uma vaquinha de 460 mil euros (R$ 2,9 milhões) e garantiram o contrato de aluguel por quase um século.
Guerra, praga e loucura moldaram sua paisagem
Hoje aparentemente tranquila, a "Isola Maledetta di Poveglia" —ou ilha maldita de Poveglia, como é conhecida entre os italianos — tem uma rica história macabra. Ela teria sido fundada no ano 421 d.C. como uma base militar romana.
Durante séculos, seus principais moradores foram pescadores e agricultores, até que o século 18 trouxe mais um capítulo de arrepiar: ela se tornou um porto de quarentena durante o surto de praga bubônica que atingia Veneza.
Navios mercantes que chegavam do exterior trazendo produtos para o comércio local eram obrigados a parar ali para isolar seus marinheiros com sintomas da doença.
Construções dos agricultores e instalações militares foram convertidos em territórios, em que os doentes vivam juntos e eram submetidos a tratamentos populares na época, como sangrias por sanguessugas.
A medida em que os doentes morriam, eles também eram enterrados ali em valas comuns. Historiadores estimam que mais de 160 mil pessoas estejam "descansando" ali, enterradas após as epidemias no século 18 e 19.
No século 19, Poveglia ganhou uma nova função de arrepiar: ela se tornou destino dos doentes mentais que eram internados em seu manicômio, onde eram submetidos a tratamentos experimentais.
O local só fechou em 1968 e, desde então, ela segue abandonada — exceto pela grande colônia de coelhos que vive ali.
Grande parte do interior de seus edifícios está em ruínas, com vegetação entrando pelas janelas, telhados colapsados e paredes que parecem poder cair a qualquer momento.
Os corredores do antigo hospital são escuros e lúgubres; os quartos que um dia abrigaram enfermos expressam uma solidão terrível, alguns ainda abrigando camas enferrujadas.
Com tanto sofrimento no passado de um só lugar, não é à toa que muitos acreditam que ela seja mal-assombrada. Segundo uma das lendas envolvendo esse pedaço de terra, um médico se matou na ilha após ser perseguido por fantasmas de pacientes falecidos no instituto psiquiátrico.
Sua má fama também já foi tema de caçadas de fantasmas em programas de tevê, como o americano "Ghost Adventures".
