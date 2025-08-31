Ilha 'mal-assombrada' de Veneza agora é zona proibida para turistas

A ilha de Poveglia, que tem fama de mal-assombrada, foi fechada para turistas oficialmente em 1º de agosto e agora os visitantes estrangeiros estão proibidos. As informações são da rede de tevê americana CNN.

Por que Poveglia só verá italianos?

Um grupo de seus vizinhos, os venezianos, tomou posse da ilhota no início do mês após assinar junto ao Estado italiano um contrato de "aluguel" de Poveglia por 99 anos.

E eles deverão transformá-la em um parque urbano aberto apenas aos residentes de Veneza, após a instalação de eletricidade e água corrente sob a orientação da Universidade de Verona.