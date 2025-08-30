Truque fácil dá fim à sujeira no rejunte do banheiro e da cozinha; aprenda

O especialista reforça que tanto o rejunte de porcelanato, quanto o de cerâmica podem ser limpos com os mesmos produtos. A seguir confira como decretar o fim das sujeiras dos rejuntes da sua casa:

Vinagre branco e bicarbonato de sódio

Sempre que mexer com substâncias químicas para limpar o rejunte, use luvas e máscara Imagem: Getty Images

De receita caseira, uma boa dica é o famoso vinagre branco e o bicarbonato de sódio. Se o rejunte não estiver muito sujo, aplique o somente o vinagre, deixe agir de 20 a 30 minutos, esfregue com uma esponja (pode ser o lado verde) e depois passe pano umedecido com água até retirar todo o excesso da mistura. Finalize passando pano seco.

Se o rejunte estiver muito encardido, coloque misture 250 mililitros de água, a mesma quantidade de suco de limão e acrescente 5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Aplique sobre o limo e deixe agir por 10 minutos, esfregue com a esponja, retire o excesso com pano umedecido com água e finalize passando pano seco.

"Eu não aconselho misturar diferentes tipos de produtos como, por exemplo, bicarbonato de sódio com água oxigenada ou outras misturinhas desse tipo, pois a reação química pode prejudicar a pessoa que está fazendo a limpeza", reforça João Pedro. "Por isso, quando manusear esses produtos, o ideal também é usar luvas e máscara para se proteger."