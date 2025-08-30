Truque fácil dá fim à sujeira no rejunte do banheiro e da cozinha; aprenda

Com o tempo, o rejunte de pisos e revestimento vai acumulando sujeira, seja pelo pó ou gordura, dando um aspecto ruim para o ambiente. Como resolver esse problema no banheiro de casa?
João Pedro Lúcio, técnico de Operações da Maria Brasileira, conta para Nossa que quanto mais tempo demorar, mais a sujidade vai impregnando e, consequentemente, fica mais difícil de remover, tendo que recorrer a produtos mais caros e até nocivos à saúde.
"Pelo menos uma vez por mês é bom fazer uma limpeza mais pesada para recuperar o aspecto de limpo", diz João.
O especialista reforça que tanto o rejunte de porcelanato, quanto o de cerâmica podem ser limpos com os mesmos produtos. A seguir confira como decretar o fim das sujeiras dos rejuntes da sua casa:
Vinagre branco e bicarbonato de sódio
De receita caseira, uma boa dica é o famoso vinagre branco e o bicarbonato de sódio. Se o rejunte não estiver muito sujo, aplique o somente o vinagre, deixe agir de 20 a 30 minutos, esfregue com uma esponja (pode ser o lado verde) e depois passe pano umedecido com água até retirar todo o excesso da mistura. Finalize passando pano seco.
Se o rejunte estiver muito encardido, coloque misture 250 mililitros de água, a mesma quantidade de suco de limão e acrescente 5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Aplique sobre o limo e deixe agir por 10 minutos, esfregue com a esponja, retire o excesso com pano umedecido com água e finalize passando pano seco.
"Eu não aconselho misturar diferentes tipos de produtos como, por exemplo, bicarbonato de sódio com água oxigenada ou outras misturinhas desse tipo, pois a reação química pode prejudicar a pessoa que está fazendo a limpeza", reforça João Pedro. "Por isso, quando manusear esses produtos, o ideal também é usar luvas e máscara para se proteger."
Dica importante: para evitar manchas no piso e uma tremenda dor de cabeça, antes de usar qualquer receita caseira, aplique um pouco do produto numa pequena parte do rejunte, de preferência aquele espaço que não fica à vista, para fazer o teste. Deixe agir por uns 15 minutos e limpe bem. Analise como o piso reagiu ao produto e se estiver tudo bem, aplique em todo o espaço.
Secar? Nem pensar
Ao aplicar as misturas no rejunte, seja ela qual for, durante o tempo de ação certifique-se que elas não vão secar.
Se houver essa possibilidade, reaplique para deixar o local molhado ou úmido até que chegue o momento da remoção e lavagem. Embora, via de regra, não ofereçam risco de manchar, mas vai facilitar a limpeza e dará um resultado melhor.
Porcelanato x Cerâmica
Embora possam ser limpos com os mesmos produtos, o porcelanato e a cerâmica têm particularidades. O porcelanato é o que exige maior atenção, porque ele possui uma camada de polimento. Isso significa que, dependendo do produto escolhido, o piso poderá manchar ou aderir à coloração da química, no caso de produtos com cores mais fortes.
Esse cuidado é mais específico para quem vai usar produto industrializado. Precisa ler bem o rótulo e as indicações do fabricante.
Já os pisos cerâmicos podem ser mais resistentes, pois recebem um polimento diferente dos porcelanatos. Por isso, eles não absorvem tantas gorduras ou outros itens capazes de causarem manchas.
Existem ainda alguns produtos que nunca devem ser usados sobre os pisos, que são os itens mais ácidos ou com cores fortes, como sabão em pó, ceras e realçadores de brilho, acetona, soda cáustica, além de escovas ou vassouras agressivas.
Fonte: João Pedro Lúcio, técnico de Operações da Maria Brasileira
Com matéria publicada em 2022.
