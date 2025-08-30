'Senhor dos fogos' no Brasil: Francis Mallmann topa até churrasco na laje

O mundo está em transformação. E o que acontece hoje é: temos que comer mais vegetais, folhas, legumes, do que carne. Para mim, foi um privilégio receber dezenas de e-mails diários de um público jovem, interessado, de veganos e vegetarianos, para abordar esses temas. O livro é para eles.

A conexão com os jovens, aliás, é core em seus negócios. Com endereços espraiados mundo afora — o mais novo acaba de abrir na Grande Maça, e Austin, no Texas, ganha assinatura sua em 2026 — é aos colaboradores que ele atribui sua saúde administrativa.

Cozinho há 52 anos e sempre formo bons times. Há muita gente jovem boa que pode dirigir um grande restaurante e não sabe disso. Por vezes até assustam com a proposta. E eu tranquilizo, digo que são capazes. E peço pra nunca, jamais, me ligarem. Falo: 'decidam vocês. Se errarem, eu os acompanho. Mas a decisão é sua'.

Em anos recentes, o sucesso de cortes argentinos em grelhas brasileiras — bife ancho, matambre, bife de chorizo — de certa forma passou a dividir espaço em churrasqueiras mais nobres com sabores ianques, o chamado american barbecue: brisket, ribeye, t-bone, e contando.

"Vejo como algo natural. O barbacoa deles é fantástico, são técnicas velhas e muito saborosas", diz Mallmann.

Por outro lado, em um espectro mais amplo, a própria Argentina passou a ter sua gastronomia mais valorizada e até premiada, do que apenas as eternas láureas por seu churrasco.