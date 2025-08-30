'Senhor dos fogos' no Brasil: Francis Mallmann topa até churrasco na laje

O rito captava geral as atenções: toda manhã, o dândi com ares de Professor Pardal atravessava o Quadrado pedalando uma bike. Destino: a pousada no badalado centrão de Trancoso, onde fixara residência culinária. Lá, virou coqueluche entre o povo jetsetter frequentador do balneário. Não se falava ou comia outra coisa: o temporário Los Negros Trancoso by Francis Mallmann abalou as estruturas do verão no sul da Bahia, doze anos atrás.
O maestro argentino trouxe novamente sua cozinha inovadora para cá. Dessa vez, para a Churrascada Festival 2025, no qual foi a grande atração da histórica edição que celebrou uma década do evento, em São Paulo.
Reverenciado por grandes chefs, referência mundial quando o assunto é carne ao fogo — e também vegetais, como veremos —, Mallmann celebrizou técnicas ancestrais no preparo do alimento.
Com vários restaurantes pelo globo (incluindo um novo na Provença francesa), consagrou um inimitável estilo rústico-chique de hospitalidade e comida encharcados do DNA da Patagônia de sua infância, brilhantemente captado pelas lentes de um dos episódios mais famosos da série Chef's Table, na Netflix.
Ao longo da Churrascada, no Parque da Água Branca, foi tietado pelo púbico mais atento que peregrinava em longas filas à procura do graal asado de cordero, servido na Estação Francis Mallmann — único cozinheiro do evento com tal primazia. Lá, em sua calle del fuego, dividiu-se entre a atenção à sua traquitana de assadores formada por domos e gaiolas de metal e o carinho de fotos e autógrafos.
Respeito na França, coração na Argentina
A relação com o país é antiga: foi dele o "kick-off" na cozinha do paulistano A Figueira, quando da inauguração da casa-símbolo do Grupo Rubayat, em 2001. Em um ano, com tudo devidamente azeitado, despediu-se deixando em seu lugar uma assistente conterrânea de nome Paola Carosella. O resto, claro, é história. Para ambos: A Figueira e Carosella.
Embora tenha de certa maneira furado a bolha da tal alta gastronomia, enquanto criador, Mallmann não facilita o jogo.
"Em minha cozinha, não espere de mim a harmonia", filosofa, à sombra do arvoredo da área de piquenique do parque.
Não creio nisso, nem na vida, nem na comida. Acredito é na dissonância, no contraste, na contraposição de sabores e texturas. Vou te dar um exemplo: eu adoro pescados com vinhos tintos. A-do-ro! Não pode? Quem disse isso? Todos os dias, devemos aceitar o diferente, as coisas distintas que nos são apresentadas. Esse é o destino do mundo: aceitar que devemos mudar. Senão, morreremos.
Tal choque nasce do encontro do que define como "os fogos de minha niñez" ("infância"), na Patagônia, onde cresceu — ainda hoje sua maior influência —, e a técnica da nouvelle cuisine française — já profissional, mudou-se para Paris no final da década de 1970, onde aprimorou-se em estágios em cozinhas de alta estirpe como a de Pierre Troisgros, pai do chef Claude "que marravilha!" Troisgros.
Virou craque, adquiriu imenso respeito do alto clero da tradicional gastronomia francesa. "Fiquei arrogante também. Um idiota", afirma, com sonora gargalhada.
Ao voltar à Argentina, abriu restaurantes, fez sucesso, virou escritor, notabilizou-se. Em 1995, recebeu na França de seus ídolos gauleses o Grand Prix de l'Art de Cuisine Française, honraria para franceses, que dirá para estrangeiros. Mas faltava algo. E isso incomodava sua natural inquietude.
"Eu estava feliz, mas ao mesmo tempo triste. Demorei, mas descobri o porquê. De repente me dei conta que na minha cozinha não havia nada meu. Tudo era francês. Aliás eu até achava que era francês. Só que eu era argentino", exclama.
Fogo-raíz
O chef decidiu girar seu trabalho literalmente em 360 graus: lentamente, passo a passo, converteu suas casas em, na sua expressão, "restaurantes de fogo" — o que, ele assegura, não foi fácil.
Era o auge da cozinha molecular, e eu comecei a ser outra coisa. Todos me chamavam de louco.
Coube muito estudo nessa receita. Auxiliado por um time de antropólogos, Mallmann criou a "antropologia do fogo".
"É um estudo profundo das cozinhas nativas. Na Patagônia, as origens da alimentação estão todas ligadas ao fogo como método de preparo. Descobrimos o que chamei de infernizo, little hell ("inferninho"), povos ancestrais que cozinhavam sobre pedras com fogo duplo simultâneo, por cima e por baixo do alimento. Mas há vestígios bem mais antigos, de 13 mil anos ou mais, de povos que usavam o fogo para se alimentar".
Em 2009, sai o best seller "Sete Fogos", Bíblia da carne-no-fogo, receituário sobre as múltiplas moradas do churrasco argentino-patagão que consolida mundialmente sua persona e jogou luz sobre ancestrais modos de preparar comida.
Não inventei nada. O fogo é memória coletiva. Apenas abracei com mais técnica as coisas de que mais gostei.
O futuro está no verde - e na laje
Em um mundo de contínua — e urgente — ressignificação de valores, o dândi churrasqueiro sabe o peso de sua responsabilidade — e não foge dela. Escrito "sob demanda", sua mais recente obra, "Fogo Verde", é de 2023.
O mundo está em transformação. E o que acontece hoje é: temos que comer mais vegetais, folhas, legumes, do que carne. Para mim, foi um privilégio receber dezenas de e-mails diários de um público jovem, interessado, de veganos e vegetarianos, para abordar esses temas. O livro é para eles.
A conexão com os jovens, aliás, é core em seus negócios. Com endereços espraiados mundo afora — o mais novo acaba de abrir na Grande Maça, e Austin, no Texas, ganha assinatura sua em 2026 — é aos colaboradores que ele atribui sua saúde administrativa.
Cozinho há 52 anos e sempre formo bons times. Há muita gente jovem boa que pode dirigir um grande restaurante e não sabe disso. Por vezes até assustam com a proposta. E eu tranquilizo, digo que são capazes. E peço pra nunca, jamais, me ligarem. Falo: 'decidam vocês. Se errarem, eu os acompanho. Mas a decisão é sua'.
Em anos recentes, o sucesso de cortes argentinos em grelhas brasileiras — bife ancho, matambre, bife de chorizo — de certa forma passou a dividir espaço em churrasqueiras mais nobres com sabores ianques, o chamado american barbecue: brisket, ribeye, t-bone, e contando.
"Vejo como algo natural. O barbacoa deles é fantástico, são técnicas velhas e muito saborosas", diz Mallmann.
Por outro lado, em um espectro mais amplo, a própria Argentina passou a ter sua gastronomia mais valorizada e até premiada, do que apenas as eternas láureas por seu churrasco.
Isso de fato aconteceu. Se antes queríamos ser italianos ou franceses, hoje nossa gastronomia está ganhando uma forma muito distinta porque criou-se o sentimento dos cozinheiros abraçando as receitas caseiras das províncias.
Do receituário verde-amarelo, Mallmann elenca seus favoritos: arroz-com feijão, apenas; feijoada, de preferência a do premiado Bolinha, onde esteve com seu time; e pescada amarela, "um peixe brasileiro que, quando fresco, é sem igual".
Seu restaurante da vida? "O River Cafe, em Londres. Pela democracia de pensamento da proposta e do cardápio", define, sobre o suntuoso endereço italiano de Hammersmith que no passado já ostentou uma estrela Michelin.
Na próxima vinda ao Brasil, o chef já tem agenda.
Churrasco na laje? Não conheço, nunca ouvi falar. Na periferia? Me parece lindo! Tenho que ir. Vamos juntos?
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.