Rio é cidade convidada em um dos principais eventos gastronômicos do mundo

Não há dúvidas que o Rio de Janeiro está ocupando destaque cada vez mais relevante na gastronomia brasileira. Mas não só. Em um enorme reconhecimento para o cenário mundial, a cidade será a primeira cidade da América do Sul a ser convidada para a edição 2025 do San Sebastián Gastronomika, na Espanha.

O evento realizado anualmente no País Basco é um dos mais prestigiados congressos gastronômicos do mundo.

Uma comitiva de chefs representará o Rio em uma série de ações durante os três dias de evento, de 06 a 08 de outubro: Rafa Costa e Silva (do Lasai, 2 estrelas Michelin e melhor restaurante do Brasil e 28º do mundo, segundo o The World's 50 Best), Felipe Bronze (do Oro, com 2 estrelas Michelin) e Thomas Troisgros (do Oseille, 1 estrela Michelin).