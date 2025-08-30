Rio é cidade convidada em um dos principais eventos gastronômicos do mundo

Não há dúvidas que o Rio de Janeiro está ocupando destaque cada vez mais relevante na gastronomia brasileira. Mas não só. Em um enorme reconhecimento para o cenário mundial, a cidade será a primeira cidade da América do Sul a ser convidada para a edição 2025 do San Sebastián Gastronomika, na Espanha.
O evento realizado anualmente no País Basco é um dos mais prestigiados congressos gastronômicos do mundo.
Uma comitiva de chefs representará o Rio em uma série de ações durante os três dias de evento, de 06 a 08 de outubro: Rafa Costa e Silva (do Lasai, 2 estrelas Michelin e melhor restaurante do Brasil e 28º do mundo, segundo o The World's 50 Best), Felipe Bronze (do Oro, com 2 estrelas Michelin) e Thomas Troisgros (do Oseille, 1 estrela Michelin).
Cada um apresentará uma palestra, no auditório principal do congresso.
Os chefs Danilo Parah, dos restaurantes Rudä e Maskä (ambos recomendados pelo Guia Michelin) e do Roxy Dinner Show, e Elia Schramm, do Babbo Osteria (recomendado pelo Guia Michelin), Francese Brasserie e Jurubeba Bar, também compõem a comitiva e realizam ações no estande do Rio e em outros espaços da feira.
O Gastronomika
Em cada edição, diferentes países têm um papel especial com palestras de alguns dos seus chefs e críticos gastronômicos.
A lista de palestrantes que passaram por este encontro inclui nomes como Rasmus Munk (criador de uma "cozinha holística" na Dinamarca), René Redzepi (o pai da nova cozinha nórdica), José Andrés (o embaixador da cozinha espanhola nos Estados Unidos). Leonor Espinosa (que valoriza as tradições culinárias colombianas), Yoshihiro Narisawa (pioneiro da culinária sustentável e cujo restaurante é considerado o melhor do Japão), Matthe Lightner (que revolucionou a culinária do Oregon com técnicas de vanguarda) e Alex Atala ( um dos chefs mais importantes da América Latina).
