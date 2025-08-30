Por que maioria dos gatos laranja é macho? Entenda a resposta genética

Quem tem um gato laranja em casa sabe bem: eles não passam despercebidos. São brincalhões, cheios de energia e, muitas vezes, arrancam risadas com suas travessuras.
Mas você já se perguntou por que quase todos eles são machos? A resposta está na genética e algumas pesquisas ajudam a entender essa característica, além da fama de personalidade marcante que esses animais carregam.
A explicação genética para a pelagem laranja
Diferente do que muitos imaginam, a cor alaranjada não está ligada a uma raça específica, mas sim a uma alteração genética. Essa mutação está localizada no cromossomo X, responsável por carregar o gene que produz o pigmento da pelagem.
Por isso, os machos — que possuem apenas um cromossomo X — precisam de uma única cópia desse gene para nascerem com a pelagem laranja. Já as fêmeas, que têm dois cromossomos X, precisam da mutação duplicada, o que torna os casos bem mais raros.
Cor influencia comportamento?
Há uma crença popular de que a pelagem pode determinar o temperamento dos gatos. No caso dos laranjinhas, alguns tutores afirmam que eles são mais sociáveis e afetuosos. No entanto, os estudos ainda não encontraram comprovação científica de que a coloração esteja diretamente relacionada ao comportamento.
Pesquisadores apontam que a energia característica de muitos gatos laranja pode estar mais ligada ao fato de a maioria ser macho e jovem — fase naturalmente mais ativa e exploradora.
O que dizem as pesquisas sobre gatos laranja
Alguns levantamentos feitos com tutores mostram que esses felinos costumam ser vistos como simpáticos e próximos de seus donos. Já análises de comportamento sugerem que eles podem ser cautelosos diante de situações novas, além de apresentarem forte instinto de caça.
Ou seja, o famoso "gato bagunceiro" pode ser tanto o reflexo de sua natureza curiosa quanto da energia acumulada — nada que um bom arranhador, brinquedos interativos e prateleiras para escalar não ajudem a equilibrar.
O que você precisa lembrar sobre eles
A pelagem laranja está ligada a uma mutação no cromossomo X.
Por isso, a maioria dos gatos dessa cor é macho.
Não há provas de que a cor determine o temperamento, embora eles sejam frequentemente descritos como simpáticos e ativos.
Brincadeiras e estímulos no ambiente são fundamentais para manter o equilíbrio e o bem-estar desses felinos.
