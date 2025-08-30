Por que maioria dos gatos laranja é macho? Entenda a resposta genética

Quem tem um gato laranja em casa sabe bem: eles não passam despercebidos. São brincalhões, cheios de energia e, muitas vezes, arrancam risadas com suas travessuras.

Mas você já se perguntou por que quase todos eles são machos? A resposta está na genética e algumas pesquisas ajudam a entender essa característica, além da fama de personalidade marcante que esses animais carregam.

A explicação genética para a pelagem laranja

Diferente do que muitos imaginam, a cor alaranjada não está ligada a uma raça específica, mas sim a uma alteração genética. Essa mutação está localizada no cromossomo X, responsável por carregar o gene que produz o pigmento da pelagem.