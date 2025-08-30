Descubra 4 lugares de SP para reviver comidas do passado (mas bem atuais)

Há tempos não me impressionava como me impressionei no Nelita, restaurante italiano em Pinheiros. A gente que come por profissão às vezes se acostuma além da conta. O sabor inusitado deixa de surpreender e um serviço de alto nível corre o risco de virar apenas normal.

Felizmente, a apatia perde espaço diante da excelência. E o trabalho da chef Tássia Magalhães, junto das demais cozinheiras da equipe, foi um lampejo de restauração — em todos os sentidos. Elas e o sommelier Danyel Steinle recebem os clientes com um cuidado capaz de ser percebido em detalhes como o charmoso apoio de hashi e o lenço entregue às mulheres ao fim da refeição.

Chamado de "O prazer da mesa pertence a todas as épocas", o menu degustação da vez propõe uma viagem no tempo. São dez etapas que apresentam, sob um novo olhar, antigas tendências culinárias, itens que não saem de moda e um estudo sobre a história da gastronomia. Abaixo, conheça mais detalhes sobre o Nelita e outros três endereços para reviver comidas do passado.