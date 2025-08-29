Telma Shimizu quer mostrar que Japão brasileiro não é só sushi e Liberdade

Telma Shimizu nunca foi tão ela. A começar pelo sobrenome, agora não mais o de casada, mas o de sua família, de pai e mãe maiores que os respectivos irmãos, responsáveis por cuidar dos mais velhos e dos mais novos. E ela mesma, Telma, primogênita e primeira neta de seus avós japoneses, também na função de ser um modelo, uma inspiração, uma mulher forte.
A avó paterna, que morava em Atibaia (interior de São Paulo), estava sempre na função de cuidar e alimentar.
E lá sempre tinha muitas coisas diferentes que eu não via em nenhuma outra cozinha. De utensílios a ingredientes, de sushi a conservas. E eu ficava fascinada vendo ela virando a noite para cozinhar para a família toda, conta a chef, sentada descalça no tatame da sala reservada de seu Aizomê, nos Jardins.
A avó materna, porém, era o total oposto. Uma intelectual, vivia fugindo das tarefas domésticas para ler e escrever seus haikais (os poemas japoneses, curtos e impactantes).
Sobre essas duas figuras, Telma não hesita: "trouxe ambas para minha cozinha".
Quase médica, muito artista
Leitora assídua desde os cinco anos, Telma misturava as referências com livros clássicos e de receitas, tentando replicá-las. Havia ainda espaço para arte em casa e ela também aprendeu a tocar piano na infância.
Com o pai, visitava desde menina o Mercado de Pinheiros atrás de produtos da Cooperativa Agrícola de Cotia (cujo produto principal de venda deu nome ao 'Largo da Batata'), Também ao lado dele, aprendeu a pescar, quando o gerente de banco que fugiu da violência que já surgia em São Paulo e se instalou em Paraibuna.
Ter crescido no interior, hoje como chef, faz toda a diferença. Porque você tem essa conexão com a natureza, entende os ciclos, as estações. Eu vivia no mato, lembra Telma sobre sua rotina dos 10 aos 17 anos.
Quando chegou, finalmente, o momento de decidir o que fazer "quando crescer", Telma pensou em jornalismo, mas acabou mesmo caindo na medicina da USP, que era o sonho da família.
No terceiro ano, porém, viu que não dava: "Você começa a fazer visitas no Hospital das Clínicas e vê o pior do sofrimento humano", relembra a pesquisadora nata, que também tentou o curso de ciências moleculares.
Acabei descobrindo que era muito chata essa área de pesquisa, porque você fica no laboratório. Aí eu falei: 'não tem jeito, acho que eu sou artista mesmo'.
A inquietude acadêmica a vez cursar publicidade, mas Telma foi sossegar o facho mesmo em uma área totalmente inesperada.
As vidas de Telma
Com o estilista Fause Haten, viu chegar o auge da moda brasileira e uma efervescência criativa.
A gente fez o primeiro desfile internacional com a Gisele Bündchen. Foi a primeira vez que ela saiu do Brasil, em Punta del Este. Dividi o quarto com ela, ainda uma adolescente de 14 anos. Ela subiu no avião abraçando um ursinho. Mas é engraçado que eles já sabiam que ela ia ser fenômeno, né? Porque no mês seguinte ela já ia pra Nova York, lembra Telma sobre a hoje übermodel.
Foram três anos em que viu nascer a São Paulo Fashion Week (em seu primeiro ano, 1993, Phytoervas Fashion), os grandes desfiles e uma geração de modelos brasileiras com destaque mundial.
Foi muito legal para exercer a criatividade treinar o olhar. Tanto que muito disso eu trago hoje em dia para a minha cozinha. Aquela coisa visual de estudar a textura, o volume, a cor, pensar em termos de coleções, reflete.
Dessa época vem também o pensamento sobre uma técnica milenar de tingimento de tecidos com azul índigo. Seu nome? Aizomê.
Mas calma, há uma vida ainda antes do restaurante. Foram 10 anos como dona de casa e mãe de família.
As pessoas falam que eu vivi várias vidas já, e é verdade, conta.
"Brinco que eu aprendi a cozinhar em escala industrial sendo mãe de família, para escoteiros, nas festas. Cozinha profissional foi acidente. Depois que as minhas filhas cresceram um pouco, como sempre fui muito energética, comecei a organizar os eventos de moda", lembra.
Nesses eventos, vez ou outra, havia espaço para apresentar seu talento na cozinha, o que a incentivou a fazer cursos livres "na raça mesmo". Até que, de repente, uma prima de seu ex-marido estava saindo de um restaurante e ofereceu o espaço para Telma.
Ninguém nunca sabe o tamanho da encrenca que é e aquele restaurante não deu certo e começou a nascer o Aizomê, em 2007.
Um coração binacional
Voltado para o público japonês, Telma bateu o pé para que o restaurante fosse autêntico, sem salmão, valorizando pescados locais, sazonalidade e trazendo base, técnicas e referências ao estilo de sushi Edomae, tradicional de Tóquio.
Na época, a culinária japonesa tinha estourado no Brasil, mas o modelo americano, com muito salmão, hot roll, califórnia roll, hot filadélfia. No Japão não se serve isso. E são ingredientes que não tem nem no Japão, nem no Brasil. Então eu fui em busca da culinária japonesa conectada às minhas raízes, lembra.
Após quatro anos de empreendimento, o chef e a outra sócia saíram e Telma se viu sozinha diante de um público majoritariamente japonês e conta que o preconceito de ser uma mulher na liderança pesou.
Ouvi muito 'ela nem é japonesa' não só de cliente, mas também de outros colegas de profissão, de outros restaurantes, conta.
Telma, no entanto, resistiu e consolidou o Aizomê como um restaurante de culinária japonesa bem feita, com respeito à tradição, aos sabores, às técnicas, à qualidade, à curadoria dos ingredientes e dos fornecedores.
A redenção após inúmeras provações veio em forma de reconhecimento: Telma assumiu a cozinha do consulado japonês, do qual recebeu, em 2018, o Diploma de Honra ao Mérito pela Difusão da Culinária Japonesa e, no ano seguinte, veio o título de Embaixadora para Difusão da Cultura e Culinária Japonesa, concedido pelo governo japonês.
Ela é a primeira profissional brasileira e uma das raras mulheres no mundo a receber a honraria.
Também em 2019, assumiu o restaurante da Japan House, na Avenida Paulista, e desde então faz várias viagens ao Japão para aprimorar referências e paladar.
Quando eu adquiri essa confiança de que realmente eu acho que estou fazendo alguma coisa certa, é que eu comecei colocar minha personalidade, se orgulha.
Se antes Telma se considerava uma purista, que queria replicar 100% das coisas do Japão, hoje defende essência sobre sazonalidade, mas se valendo da riqueza de ingredientes brasileiros.
"Na agricultura e na cadeia de pescados, muito disso é legado dos meus avós, dos imigrantes japoneses. Então, é valorizar o que é local emoldurado pelas técnicas e pelo sabor de japoneses", analisa.
Todos esse conjunto já representa uma marca de Telma, mas há também a força estética, não só pela beleza dos produtos e empratamentos, como das próprias cerâmicas utilizadas — sempre de Kimi Nii, japonesa de Hiroshima radicada em São Paulo.
A chef ainda acrescenta mais pitadas saborosas à fórmula do Aizomê e de sua ligação carinhosa com os clientes: o omotenashi (hospitalidade à japonesa), o mottainai (filosofia contra o desperdício) e o respeito à cadeia de ponta a ponta.
Meu trabalho é de grande responsabilidade. Começa lá no campo e no mar até chegar nas minhas mãos e aí é eu não estragar o que já é naturalmente bom. Essa é a filosofia japonesa, de você realçar isso, explica.
A liberdade além da Liberdade
Essa identidade dupla de Telma não está somente na cozinha e extrapolou para um mergulho completo em todos os movimentos de imigração dos japoneses no Brasil — e os produtos que a comunidade fez brotar na nova terra.
Saí um pouco dessa minha bolha de São Paulo. Há produtos do Cinturão Verde, no entorno de São Paulo. Há pescados da Cananeia. A gente tem ostras que vêm lá de Santa Catarina, inclusive uma variedade japonesa implementada aqui no Brasil. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e seu sobá-símbolo. Os chás do Vale do Ribeira, descreve na conversa regada, aliás, a chá-verde.
Mesmo nos limites da cidade de São Paulo, Telma enfatiza que Japão não é só bairro da Liberdade. Inclusive, até o final do ano, Telma abre no bairro da Saúde (outro grande reduto da imigração japonesa) um restaurante voltado, principalmente, para a população idosa, com opções ainda mais saudáveis que as já oferecidas por Telma até hoje.
Até setembro deste ano, a chef estará numa imersão pela cultura e culinária paraense, estudando particularmente a comunidade de Tomé-Açu no Pará, que abriga a terceira maior colônia japonesa do país.
A cidade tornou-se um centro de imigrantes japoneses a partir de 1929, que transformaram a região em uma grande produtora de pimenta-do-reino, chegando a ser a maior do mundo deste "ouro negro".
"Quase ninguém fala sobre isso, mas teve uma praga ali que dizimou as plantações. Hoje em dia, há um sistema agroflorestal, que recupera a cobertura da selva e faz o cultivo já integrado à natureza. E não só pimenta do reino, como cacau, açaí, frutos..."
Telma vestiu como missão o resgate e divulgação das histórias não-contadas, nem mesmo dentro das comunidades imigrantes japonesas, graças às feridas da Segunda Guerra Mundial.
Entre as memórias retratadas em "Corações Sujos", de Fernando de Morais, e o campo de concentração em Tomé-Açu, Telma deseja mostrar que há muito mais sobre as pessoas atravessaram o mundo para vir até aqui.
É uma história de muito sacrifício, muita dedicação e de uma inserção na cultura e no Brasil. Levantei a bandeira da culinária nipo-brasileira, a exemplo do Peru, que tem um movimento articulado para a culinária Nikkei, afirma.
Na mesma semana da entrevista, o peruano Maido, de Mitsuharu Tsumura "Micha", foi eleito o número um do mundo pelo World's 50 Best Restaurants.
Em busca sempre
Ao mesmo tempo em que histórias do passado precisam ser resgatadas, atualmente, há um inegável interesse pela cultura japonesa, visível tanto na profusão de casas tradicionais de culinária, como pelas referências de design, moda e arte do Japão ultramoderno.
O Japão tá sempre em movimento, é muito dinâmica, dita tendências, olha para o futuro, mas sem perder o passado. É muito diferente do modo de pensar ocidental. Para entrar na essência, precisa virar a chave 180 graus, avalia.
Porém, não há como entender o Japão (nem Telma) com olhar de obviedades.
Me perguntam por que não faço sushi, porque não sou uma sushiwoman, e já tomo birra com o nome. Para começar, aqui no Aizomê, usamos sushi shokunin, que vale tanto para artesão, quanto para artesã. Se há tanta gente especializada e boa nisso que todo mundo já vê, quero fazer todos os outros 99% da culinária, das possibilidades e variedades de preparações japonesas que ninguém faz ou conhece.
Esse pioneirismo também quer se espalhar por meio da educação: um próximo projeto é animar uma escola de culinária japonesa em que mesmo a professora nunca parou de estudar e se encantar.
Cada vez que eu vou ao Japão é uma coisa diferente. É algum prato ou algo que está na moda e já não é mais o que eu vi da última vez. É a filosofia do kaizen, melhoria contínua, sempre buscando, buscando, buscando...
