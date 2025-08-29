Telma Shimizu quer mostrar que Japão brasileiro não é só sushi e Liberdade

Com o pai, visitava desde menina o Mercado de Pinheiros atrás de produtos da Cooperativa Agrícola de Cotia (cujo produto principal de venda deu nome ao 'Largo da Batata'), Também ao lado dele, aprendeu a pescar, quando o gerente de banco que fugiu da violência que já surgia em São Paulo e se instalou em Paraibuna.

Ter crescido no interior, hoje como chef, faz toda a diferença. Porque você tem essa conexão com a natureza, entende os ciclos, as estações. Eu vivia no mato , lembra Telma sobre sua rotina dos 10 aos 17 anos.

Quando chegou, finalmente, o momento de decidir o que fazer "quando crescer", Telma pensou em jornalismo, mas acabou mesmo caindo na medicina da USP, que era o sonho da família.

No terceiro ano, porém, viu que não dava: "Você começa a fazer visitas no Hospital das Clínicas e vê o pior do sofrimento humano", relembra a pesquisadora nata, que também tentou o curso de ciências moleculares.

Telma Shimizu desenha suas criações na cozinha Imagem: Fernando Moraes/UOL