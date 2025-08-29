Festa das flores: Expoflora começa em Holambra e inspira roteiro por SP

Holambra, a 130 km de São Paulo, abre hoje (29) a 42ª edição da Expoflora, considerada a maior festa das flores da América Latina. A programação até 28 de setembro (sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, das 9h às 19h) prevê exposição de arranjos, chuva de pétalas, mostra de paisagismo e jardinagem, parada, passeio por jardins e em torno de 250 apresentações artísticas, numa celebração desde agora pela chegada da primavera.

A Expoflora reúne mais de 4.000 variedades e cerca de 300 linhagens de flores e plantas ornamentais — um passeio obrigatório para amantes da flora brasileira. Agora, se você não quer encarar a estrada, há opções para contemplar a natureza em passeios dentro de São Paulo, como nos endereços que listamos logo abaixo. Aliás, são boas alternativas para conferir neste fim de semana.

Outras opções de hoje até domingo incluem teatro, concerto, dança e exposição, além de eventos ao ar livre, com música boa e comida internacional. Confira as opções e boa diversão. Mais informações