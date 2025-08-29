Dormir na Europa com vista para a Ásia: o novo hotel de luxo em Istambul

Da parede envidraçada do meu quarto, que se abre parcialmente como uma varanda para o Bósforo, vejo barcos de distintos tamanhos passando pra lá e pra cá enquanto o dia amanhece devagarinho em Istambul, na Turquia.

Ao fundo, a torre do Palácio Topkapi e as inconfundíveis silhuetas da Hagia Sophia e da Mesquita Azul servem de moldura para um navio de cruzeiro que lentamente estaciona no porto antigo.

O The Peninsula Istanbul, o mais novo hotel de luxo da cidade, tem mesmo localização imbatível. Não bastasse a vista deslumbrante a partir de suas acomodações, em cerca de cinco minutos de caminhada, o hóspede vai da porta do hotel à icônica Torre Gálata. Em menos de quinze, cruza a ponte Gálata e chega também caminhando ao imperdível Spice Bazaar.