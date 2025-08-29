Dormir na Europa com vista para a Ásia: o novo hotel de luxo em Istambul

Da parede envidraçada do meu quarto, que se abre parcialmente como uma varanda para o Bósforo, vejo barcos de distintos tamanhos passando pra lá e pra cá enquanto o dia amanhece devagarinho em Istambul, na Turquia.
Ao fundo, a torre do Palácio Topkapi e as inconfundíveis silhuetas da Hagia Sophia e da Mesquita Azul servem de moldura para um navio de cruzeiro que lentamente estaciona no porto antigo.
O The Peninsula Istanbul, o mais novo hotel de luxo da cidade, tem mesmo localização imbatível. Não bastasse a vista deslumbrante a partir de suas acomodações, em cerca de cinco minutos de caminhada, o hóspede vai da porta do hotel à icônica Torre Gálata. Em menos de quinze, cruza a ponte Gálata e chega também caminhando ao imperdível Spice Bazaar.
Tudo está mesmo pertinho, fácil de explorar — mas com um impressionante sossego, que nos permite ouvir o chiado do mar enquanto os barquinhos passam e o cantar das gaivotas que cruzam de lá pra cá, dia e noite. A nova propriedade ainda fica literalmente colada ao Galata Port, o novo e badalado centro de consumo, arte e gastronomia da cidade.
A mais nova inauguração do premiado grupo asiático Peninsula, que tem hotéis de luxo em destinos que vão de Chicago a Paris, de Bangkok a Hong Kong, levou anos para ficar pronta. Afinal, o grupo escolhe com um cuidado impressionante sempre a localização mais perfeita — e não abre mão dela.
A ideia principal por ali, desde o começo do projeto, era aproveitar a chegada do Galata Port (um novo projeto de revitalização da orla do Bósforo com museus, restaurantes e lojas no distrito portuário de Karaköy) para reerguer importantes edifícios históricos da cidade que datam do início dos anos 1900, tombados pelo patrimônio local.
E não foi mesmo tarefa nada simples dar nova vida e resgatar toda a beleza de três espetaculares edifícios à beira mar que ficaram abandonados por décadas.
O novo e o velho no encontro do Oriente com o Ocidente
A mais nova adição ao portfólio do The Peninsula Hotels ocupa uma propriedade com um quarto de quilômetro de extensão de jardins muito floridos ao longo do Estreito de Bósforo, o ponto marítimo de convergência do Oriente e do Ocidente na bela cidade que já foi a antiga Constantinopla.
Istambul é uma cidade extremamente multicultural, dinâmica, que mostra ao viajante já nos primeiros momentos da visita como seus milhares de anos de história combinam com maestria com sua energia tão vibrante de hoje em dia.
De certa maneira, o novo Peninsula Istanbul reflete essa simbiose. Além dos três edifícios do começo dos anos 1900 completamente restaurados, a propriedade construiu também um quarto edifício do zero — mas este com arquitetura super contemporânea, criando um contraste visual impressionante. Nos jardins, móveis turcos clássicos e obras de arte contemporânea se misturam sem pudores à vegetação.
Nós gastamos muito tempo e esforço pesquisando a melhor localização e restaurando meticulosamente estes belos edifícios no Bósforo" Clement Kwok, Diretor Executivo e CEO do The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, que opera o grupo The Peninsula Hotels.
Todos os rooftops dos quatro edifícios foram aproveitados, seja para terraços privativos das suítes mais luxuosas, para ofertas gastronômicas ou ainda para a horta orgânica do hotel, que abastece boa parte das ervas, verduras, legumes e frutas utilizadas por sua cozinha.
Os subsolos também não ficaram de fora: foram convertidos no Peninsula Spa and Wellness Centre, com nada menos que 1.675 m² de área, incluindo opulentos hammams (banhos turcos), piscina coberta, enorme academia e diversas salas para acomodar seu extenso menu de tratamentos.
Pisos e vitrais originais recuperados, que mudam drasticamente de um edifício ao outro, mantendo sua personalidade, elegância e individualidade de outros tempos, chamam a atenção até do mais distraído dos viajantes.
Os quatro edifícios se conectam por passagens cobertas, mas passar de um ao outro pela área exterior, entre os impecáveis jardins do hotel, acaba tendo a preferência dos hóspedes devido à sua extrema beleza cenográfica.
A extensão final dos jardins do hotel é tomada por uma belíssima uma piscina de borda infinita ao ar livre de 25 metros, debruçada sobre o Bósforo e acompanhada de espreguiçadeiras, cabanas privativas e um aconchegante e discreto bar.
Vista panorâmica e mimos
Os quatro edifícios à beira-mar sustentam 177 acomodações com metragens generosas, móveis feitos sob encomenda, muitas peças de arte e design turco, vistas panorâmicas, produtos de banho sustentáveis e personalizados com fragrâncias locais, painéis de controle touchscreen, carpetes no estilo kilim e suntuosos banheiros revestidos em mármore de Mármara.
Algumas das acomodações possuem também varandas ou terraços próprios. E a Suíte Península, com seus impressionantes 510 m² de área, hamman e piscina privativos, tem um dos rooftops inteirinho para si.
Os mimos comuns a todas as propriedades do grupo Peninsula Hotels estão incluídos em todas as diárias: um carro para levar gratuitamente os hóspedes a lojas, atrações e restaurantes dos arredores; o sempre útil Pen Chat, serviço online de concierge privado que nos atende via chat 24 horas por dia (via WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat ou LINE), sempre com respostas em tempo real; e o impagável "Peninsula Time", que é o sonho de todo viajante, adaptando os horários de check in e check out aos horários dos voos do hóspede.
Ou seja, exceto em datas de black out ou períodos de extremo movimento, como festas de fim de ano, se o seu voo chega cedinho, você não precisa esperar até 15h para poder descansar no conforto do seu quarto — nem precisa deixá-lo ao meio dia no dia do check-out se o seu voo parte somente à noite.
No meu caso, que pousei cedinho, às 8:30 da manhã pontualmente eu já tomava um chá turco fresquinho no conforto da minha suíte com vista para o Bósforo!
Foco na gastronomia
Como a vista da propriedade é mesmo matadora sob qualquer ângulo, com algumas das mais icônicas silhuetas da cidade à vista, o Peninsula Istanbul se esmerou também para converter parte dos seus jardins, rooftops e terraços em pontos de gastronomia.
O restaurante e bar de maior destaque do hotel, o Gallada, localizado na cobertura do edifício principal, oferece um sofisticado menu de culinária turco-asiática com vista que contempla de Sultanahmet à ponte do Bósforo. Tive um jantar tão maravilhoso ali na minha primeira noite, com a cidade iluminada no horizonte, que voltei no dia seguinte para tomar um drinque ao por-do-sol.
Aliás, se você não estiver com fome suficiente para almoçar ou jantar, não se acanhe: o restaurante tem também um belo menu de comidinhas rápidas para compartilhar, enquanto você saboreia um dos drinques autorais da casa com a vista matadora do rooftop aberto também para não hóspedes (reserva obrigatória). E conta ainda com uma elegante área coberta, caso você dê azar e apareça ali em um dia de chuva.
O restaurante The Lobby, com 8,4 m de pé direito, janelas enormes e vista para a água, ocupa o espaço do belo antigo terminal de passageiros de balsas do início do século 20. E funciona o dia todo, do café da manhã ao jantar, servindo também chá da tarde diariamente, logo à entrada do hotel.
Mas anote: não existe lugar mais gostoso para degustar o lauto menu de café da manhã do hotel que nas idílicas mesinhas à beira d'água espalhadas pelo jardim, protegidas por charmosos ombrelones.
Capuccino em mãos, deliciosos ovos Çilbir fresquinhos à frente, gaivotas e gatos residentes ao redor e vistas arrebatadoras para os principais marcos de Istambul... Impossível não ser um bom dia.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.