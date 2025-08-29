7 raças de cachorro entre as melhores para pessoas com mais de 65 anos

Adotar um cão na terceira idade pode ser uma experiência enriquecedora, proporcionando companhia, alegria e até benefícios para a saúde mental e emocional. No entanto, é essencial escolher uma raça que se adapte ao estilo de vida mais tranquilo e às necessidades específicas dessa fase da vida.

O temperamento do animal é um dos fatores mais importantes. Cães calmos, que não exigem exercícios intensos e se adaptam bem a ambientes internos, costumam ser ideais, pois permitem que o tutor desfrute da companhia do animal sem sobrecarga física.

Além disso, raças pequenas ou médias facilitam o manejo diário, tornando a convivência mais prática, especialmente em apartamentos ou casas com espaços limitados.