Bichos

7 raças de cachorro entre as melhores para pessoas com mais de 65 anos

Colaboração para Nossa
Uma raça tranquila é a companhia ideal para quem tem mais de 65 anos
Uma raça tranquila é a companhia ideal para quem tem mais de 65 anos Imagem: Getty Images/iStockphoto

Adotar um cão na terceira idade pode ser uma experiência enriquecedora, proporcionando companhia, alegria e até benefícios para a saúde mental e emocional. No entanto, é essencial escolher uma raça que se adapte ao estilo de vida mais tranquilo e às necessidades específicas dessa fase da vida.

O temperamento do animal é um dos fatores mais importantes. Cães calmos, que não exigem exercícios intensos e se adaptam bem a ambientes internos, costumam ser ideais, pois permitem que o tutor desfrute da companhia do animal sem sobrecarga física.

Além disso, raças pequenas ou médias facilitam o manejo diário, tornando a convivência mais prática, especialmente em apartamentos ou casas com espaços limitados.

Outro ponto a ser considerado é a manutenção do animal. Cães que exigem poucos cuidados com pelagem e saúde tornam a rotina mais leve e segura para o tutor. Também é fundamental escolher raças reconhecidas por sua boa convivência com idosos, animais afetuosos e pacientes que se adaptam bem às rotinas mais tranquilas da terceira idade, proporcionando uma relação harmoniosa e duradoura.

Veja, a seguir, sete raças que se encaixam neste cenário.

Shih Tzu

Shih Tzu
Shih Tzu Imagem: Ihar Halavach/Canva

O Shih Tzu é um cão de pequeno porte, muito afetuoso e tranquilo, ideal para quem busca um companheiro que adora colo. É uma raça adaptável a ambientes internos e não necessita de grandes espaços ou exercícios intensos. Por ter pelo longo, precisa de escovação regular.

Poodle (variedade toy)

Poodle toy
Poodle toy Imagem: gollykim/Getty Images
O Poodle Toy é extremamente inteligente, fácil de adestrar e possui uma pelagem que não solta muitos pelos, facilitando a manutenção. Além disso, é afetuoso e social, o que o torna um excelente companheiro para idosos que buscam interagir com o animal sem precisar de exercícios prolongados. A variedade toy, em particular, se adapta muito bem a apartamentos.

Maltês

Maltês
Maltês Imagem: Canva/RitaE/pixabay

O Maltês é um cão pequeno, delicado e extremamente leal ao tutor. Ele se adapta bem a ambientes internos, gosta de companhia constante e é conhecido por sua paciência com crianças e idosos. Embora precise de cuidados com o pelo, é uma raça ideal para quem busca um companheiro carinhoso que ofereça afeto constante.

Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier King Charles Spaniel
Cavalier King Charles Spaniel Imagem: Oleksandr Husiev/Getty Images
Muito amigável e sociável, o Cavalier King Charles Spaniel se dá bem com pessoas de todas as idades, incluindo idosos e crianças. Ele gosta de companhia, tem temperamento calmo e se adapta a rotinas tranquilas. Exige escovação regular, mas sua disposição afetuosa e paciência fazem com que seja um cão ideal para quem busca um amigo companheiro e presente no dia a dia.

Pug

Pug
Pug Imagem: Getty Images/iStockphoto

O Pug é uma raça pequena e robusta, conhecida por sua personalidade calma e afetuosa. Ele não exige exercícios intensos, adapta-se facilmente a ambientes internos e é muito leal ao tutor. Sua natureza sociável faz com que seja excelente para idosos que desejam um cão que participe da rotina familiar sem gerar muito esforço físico.

Bichon Frisé

Bichon Frisé
Bichon Frisé Imagem: David Brown/Pexels
O Bichon Frisé é um cão alegre e sociável, que se adapta bem a diferentes tipos de lar. Ele gosta de companhia e pode passar horas apenas ao lado do tutor. Por ter pelagem densa, exige escovação frequente, mas seu temperamento afetuoso e brincalhão faz com que seja um ótimo parceiro para idosos que procuram interação sem necessidade de exercícios intensos.

Bulldog Francês

Bulldog Francês
Bulldog Francês Imagem: GLady/Canva

O Bulldog Francês é calmo, afetuoso e não requer grandes exercícios, sendo ideal para ambientes internos e apartamentos. Ele aprecia a companhia humana, é muito leal e geralmente tem bom temperamento com crianças e idosos. A manutenção é relativamente simples, mas é importante atenção à saúde respiratória da raça devido ao focinho achatado.

