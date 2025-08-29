7 raças de cachorro entre as melhores para pessoas com mais de 65 anos

Adotar um cão na terceira idade pode ser uma experiência enriquecedora, proporcionando companhia, alegria e até benefícios para a saúde mental e emocional. No entanto, é essencial escolher uma raça que se adapte ao estilo de vida mais tranquilo e às necessidades específicas dessa fase da vida.
O temperamento do animal é um dos fatores mais importantes. Cães calmos, que não exigem exercícios intensos e se adaptam bem a ambientes internos, costumam ser ideais, pois permitem que o tutor desfrute da companhia do animal sem sobrecarga física.
Além disso, raças pequenas ou médias facilitam o manejo diário, tornando a convivência mais prática, especialmente em apartamentos ou casas com espaços limitados.
Outro ponto a ser considerado é a manutenção do animal. Cães que exigem poucos cuidados com pelagem e saúde tornam a rotina mais leve e segura para o tutor. Também é fundamental escolher raças reconhecidas por sua boa convivência com idosos, animais afetuosos e pacientes que se adaptam bem às rotinas mais tranquilas da terceira idade, proporcionando uma relação harmoniosa e duradoura.
Veja, a seguir, sete raças que se encaixam neste cenário.
Shih Tzu
O Shih Tzu é um cão de pequeno porte, muito afetuoso e tranquilo, ideal para quem busca um companheiro que adora colo. É uma raça adaptável a ambientes internos e não necessita de grandes espaços ou exercícios intensos. Por ter pelo longo, precisa de escovação regular.
Poodle (variedade toy)
O Poodle Toy é extremamente inteligente, fácil de adestrar e possui uma pelagem que não solta muitos pelos, facilitando a manutenção. Além disso, é afetuoso e social, o que o torna um excelente companheiro para idosos que buscam interagir com o animal sem precisar de exercícios prolongados. A variedade toy, em particular, se adapta muito bem a apartamentos.
Maltês
O Maltês é um cão pequeno, delicado e extremamente leal ao tutor. Ele se adapta bem a ambientes internos, gosta de companhia constante e é conhecido por sua paciência com crianças e idosos. Embora precise de cuidados com o pelo, é uma raça ideal para quem busca um companheiro carinhoso que ofereça afeto constante.
Cavalier King Charles Spaniel
Muito amigável e sociável, o Cavalier King Charles Spaniel se dá bem com pessoas de todas as idades, incluindo idosos e crianças. Ele gosta de companhia, tem temperamento calmo e se adapta a rotinas tranquilas. Exige escovação regular, mas sua disposição afetuosa e paciência fazem com que seja um cão ideal para quem busca um amigo companheiro e presente no dia a dia.
Pug
O Pug é uma raça pequena e robusta, conhecida por sua personalidade calma e afetuosa. Ele não exige exercícios intensos, adapta-se facilmente a ambientes internos e é muito leal ao tutor. Sua natureza sociável faz com que seja excelente para idosos que desejam um cão que participe da rotina familiar sem gerar muito esforço físico.
Bichon Frisé
O Bichon Frisé é um cão alegre e sociável, que se adapta bem a diferentes tipos de lar. Ele gosta de companhia e pode passar horas apenas ao lado do tutor. Por ter pelagem densa, exige escovação frequente, mas seu temperamento afetuoso e brincalhão faz com que seja um ótimo parceiro para idosos que procuram interação sem necessidade de exercícios intensos.
Bulldog Francês
O Bulldog Francês é calmo, afetuoso e não requer grandes exercícios, sendo ideal para ambientes internos e apartamentos. Ele aprecia a companhia humana, é muito leal e geralmente tem bom temperamento com crianças e idosos. A manutenção é relativamente simples, mas é importante atenção à saúde respiratória da raça devido ao focinho achatado.
