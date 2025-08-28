Por que os gatos comem grama? Entenda este comportamento felino

Quem convive com gatos já deve ter flagrado o bichano mastigando um pouco de grama e, logo depois, talvez até vomitando. A cena pode parecer estranha ou preocupante, mas é mais comum (e natural) do que parece. A ciência ainda investiga as causas exatas, mas já existem boas hipóteses para explicar esse hábito felino.
Em geral, os gatos não comem grama por fome. O comportamento está ligado a instintos antigos, herdados de seus ancestrais selvagens. Mesmo os gatos domésticos mantêm parte dessa herança comportamental, e a ingestão de plantas pode ter funções fisiológicas e até comportamentais importantes.
Entre as explicações mais aceitas estão o auxílio na digestão e a eliminação de bolas de pelo. Porém, atenção: nem toda planta é segura para os gatos. Por isso, é importante saber diferenciar um hábito natural de um risco potencial, e oferecer alternativas seguras dentro de casa, como graminhas específicas para felinos.
Para que serve a grama no organismo dos gatos?
Estudos sugerem que a grama pode ajudar o gato a se livrar de pelos ingeridos durante a lambedura. Ela age como um irritante leve para o estômago, provocando o vômito e facilitando a eliminação das chamadas bolas de pelo (ou tricoses). Isso evita obstruções intestinais e melhora o bem-estar do animal.
Outro possível benefício é o efeito laxante leve da grama, que pode ajudar na regulação intestinal. Além disso, pesquisadores apontam que esse comportamento pode ser uma forma de eliminar parasitas, mesmo que o gato não esteja com vermes — uma herança instintiva dos tempos em que felinos caçavam suas presas.
Há riscos em deixar o gato comer qualquer planta?
Sim. Embora a grama específica para gatos (como a de trigo ou aveia) seja segura, muitas plantas ornamentais comuns em casa ou no jardim são tóxicas para os felinos. Lírios, comigo-ninguém-pode, antúrios e jiboias são exemplos perigosos. Ingerir essas espécies pode causar sintomas como vômito, diarreia, salivação excessiva e até problemas renais.
Se o seu gato tem acesso à área externa, vale redobrar a atenção. O ideal é oferecer um vasinho de grama própria para gatos dentro de casa. Além de segura, ela pode ajudar a redirecionar o comportamento e evitar que o pet procure outras plantas potencialmente perigosas.
Quando é hora de procurar um veterinário?
Se o gato ingerir grama ocasionalmente e parecer bem depois, não há motivo para preocupação. Mas, se o comportamento for muito frequente, acompanhado de vômitos constantes, perda de apetite ou mudança de comportamento, é hora de agendar uma consulta com o veterinário. Isso pode indicar desde intolerância a alguma planta até um problema digestivo mais sério.
Fontes: Hair Balls in Cats: a normal nuisance or a sign that something is wrong — J Feline Med Surg, 2013; Characteristics of Plant Eating in Domestic Cats — Animals (Basel), 2021; Effect of grass as a dietary method to aid hairball control in cats — Experimental study, Kansas State University (2017-2019)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.