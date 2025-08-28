Por que os gatos comem grama? Entenda este comportamento felino

Quem convive com gatos já deve ter flagrado o bichano mastigando um pouco de grama e, logo depois, talvez até vomitando. A cena pode parecer estranha ou preocupante, mas é mais comum (e natural) do que parece. A ciência ainda investiga as causas exatas, mas já existem boas hipóteses para explicar esse hábito felino.

Em geral, os gatos não comem grama por fome. O comportamento está ligado a instintos antigos, herdados de seus ancestrais selvagens. Mesmo os gatos domésticos mantêm parte dessa herança comportamental, e a ingestão de plantas pode ter funções fisiológicas e até comportamentais importantes.

Entre as explicações mais aceitas estão o auxílio na digestão e a eliminação de bolas de pelo. Porém, atenção: nem toda planta é segura para os gatos. Por isso, é importante saber diferenciar um hábito natural de um risco potencial, e oferecer alternativas seguras dentro de casa, como graminhas específicas para felinos.