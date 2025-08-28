Mediterrâneo tem vilarejo 'pelado' em que a nudez nas praias é obrigatória

Em Cap d'Agde, é possível fazer as compras sem nenhum tipo de roupa Imagem: Reprodução/The Guardian

Apesar de uma infraestrutura um tanto mundana, a "cidade" é rodeada de mistério para manter a integridade da experiência de seus residentes e visitantes, que só tem o acesso liberado por passes semanais ou diários. Tirar fotos de pessoas ou fachadas pode levar à expulsão do turista; há uma cerca de segurança nos seus arredores que mantém paparazzi e curiosos de fora, revelou o escritor americano Mark Haskell Smith à BBC em 2015.

Todo mundo está nu. Há até uma lavanderia —não sei o que eles mandam lavar. Fazer compras no supermercado ou comer um croissant com café de manhã sem roupas foi tão esquisito que chegou até a ser engraçado. E, uma vez que você vai a uma loja de vinhos e conversa sobre o rosé local pelado, tudo está ok. Mark Haskell Smith

Não há obrigatoriedade de se estar pelado o tempo todo em toda a parte do vilarejo. Em bares e restaurantes, a tradição é usar roupas transparentes ou com decotes. Mas os frequentadores tentam vestir sempre o mínimo possível —mesmo nas noites frias.

Foi a melhor experiência da minha vida porque ali ninguém se importa se você tem celulites ou estrias. Eles apenas vivem, sem julgamentos ou hipocrisia. Em nenhum momento me senti constrangida. Fui muito respeitada. Contou a brasileira Nathalia a Nossa em 2021.