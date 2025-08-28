Mediterrâneo tem vilarejo 'pelado' em que a nudez nas praias é obrigatória

O vilarejo de Cap d'Agde, no litoral sul da França, tem uma regra essencial para quem visita suas praias: nada de roupas.
Que lugar é esse?
Cap d'Agde fica a apenas uma hora de carro de Montpellier e é reconhecido oficialmente como a maior "cidade" naturista do mundo. No entanto, o vilarejo naturista fica dentro da cidade de mesmo nome fundada ali em 1971 —quando ela foi batizada pelo governo francês como resort beira-mar.
Os naturistas chegaram a Cap d'Agde antes mesmo de outros turistas, já que a primeira comunidade se formou ali logo após a Segunda Guerra. Antes disso, suas praias (e de toda a região de Agde) tinha uma paisagem bem diferente, repleta de minas terrestres, durante a ocupação alemã.
O final dos anos 60 e o início dos 70 fortaleceram a vocação turística do balneário. E, por causa dos "peladiços", sua fama cresceu ao ponto de se tornar desde os anos 2000 uma parada obrigatória para quem gosta de curtir a paisagem ao natural.
A cada ano, mais de 12 milhões de pessoas se despem para pernoitar por ali, segundo o jornal britânico Metro. Na alta temporada, ela recebe até 45 mil visitantes por dia. Há apenas uma condição essencial: ser respeitoso.
O que torna Cap d'Agde tão interessante?
Na prática, ela se difere de outros destinos para os pelados por não ter apenas um ou outro espaço dedicado à circulação sem roupas: todos os espaços da cidade estão abertos ao nudismo, o que significa que é possível ir ao banco ou ao supermercado "ao natural".
Além de seus dois quilômetros de praias, o vilarejo ainda abriga 180 negócios, dentre eles uma marina, um shopping, um correio e sistema de transporte. Seus restaurantes servem cozinhas variadas: há inspirações na gastronomia francesa tradicional, na culinária mediterrânea, além de casas que servem pratos asiáticos, vegetarianos e veganos.
Apesar de uma infraestrutura um tanto mundana, a "cidade" é rodeada de mistério para manter a integridade da experiência de seus residentes e visitantes, que só tem o acesso liberado por passes semanais ou diários. Tirar fotos de pessoas ou fachadas pode levar à expulsão do turista; há uma cerca de segurança nos seus arredores que mantém paparazzi e curiosos de fora, revelou o escritor americano Mark Haskell Smith à BBC em 2015.
Todo mundo está nu. Há até uma lavanderia —não sei o que eles mandam lavar. Fazer compras no supermercado ou comer um croissant com café de manhã sem roupas foi tão esquisito que chegou até a ser engraçado. E, uma vez que você vai a uma loja de vinhos e conversa sobre o rosé local pelado, tudo está ok. Mark Haskell Smith
Não há obrigatoriedade de se estar pelado o tempo todo em toda a parte do vilarejo. Em bares e restaurantes, a tradição é usar roupas transparentes ou com decotes. Mas os frequentadores tentam vestir sempre o mínimo possível —mesmo nas noites frias.
Foi a melhor experiência da minha vida porque ali ninguém se importa se você tem celulites ou estrias. Eles apenas vivem, sem julgamentos ou hipocrisia. Em nenhum momento me senti constrangida. Fui muito respeitada. Contou a brasileira Nathalia a Nossa em 2021.
O acesso à vila naturista costuma ir de março a meados de outubro. Do lado de fora, porém, Cap d'Agde é conhecida por seu centro histórico de ruelas medievais e por um dos mais originais banhos gelados de fim de ano nas praias da França —o único com viés naturista.
"Disney para adultos"
Apesar de nem todo destino naturista ser liberal (com sexo entre swingers, por exemplo), Cap d'Agde possui diversas casas noturnas e clubes onde a prática é adotada. Neles, estar nu é obrigatório.
Entre as programações mais famosas para este público no vilarejo, segundo o Metro, são os "mousse events" no resort, onde há festas com espuma na pista de dança e casais se conhecem para as trocas de parceiros.
Ironicamente, para atender aos hóspedes liberais "despreparados" para estas celebrações, Cap d'Adge tem lojas 24 horas para quem quiser comprar roupas mais ousadas antes de visitar casas de swing e discotecas eróticas.
Apesar de ser considerado um dos destinos mais liberais do mundo, o vilarejo proíbe atos como sexo em público, cuja multa aos infratores pode chegar a 15 mil euros (R$ 95,3 mil, aproximadamente). A restrição parece não conter a empolgação dos turistas: um visitante britânico comentou na plataforma Tripadvisor que Cap d'Agde é "a Disney para adultos".
*Com informações de matérias publicadas em 02/07/2015, 02/09/2020 e 27/08/2021.
