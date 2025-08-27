Supere a poltrona da discórdia: comissária conta o que irrita a tripulação

Algumas pessoas acreditam que os assentos devem ser mantidos na posição vertical. No entanto, isso não é uma regra: "Uma poltrona reclinável pode reclinar e não há nada que alguém possa fazer a respeito", disse a comissária.

O que deve existir em um voo é o bom senso entre passageiros. De acordo com Poole, existe uma etiqueta básica de reclinação que torna o voo mais tranquilo para todos. Em caso de incômodo causado por um banco reclinado, você não pode chutá-lo ou gritar, mas pode perguntar educadamente se a pessoa se importaria de recolocar o assento em sua posição normal. Ou, até mesmo, antes de inclinar seu próprio banco, fique atento a quem está atrás de você e não faça movimentos bruscos.

A real causa do problema é que as companhias aéreas estão colocando muitos assentos — e muito próximos uns dos outros — em um espaço apertado. Isso faz com que os passageiros reclamem de quem reclina os bancos.

No entanto, segundo a comissária, isso não dá direito ao passageiro de reagir de maneira a causar transtorno durante um voo. Vale lembrar que comissários de bordo são profissionais de segurança: são eles que atuam junto aos passageiros para garantir que o voo ocorra tranquilamente.

Embora eu tema essas confusões, acho que alguns passageiros precisam relaxar --as pessoas têm o direito de reclinar seus assentos. Ninguém precisa pedir permissão para reclinar o assento.

Heather Poole à CNN

Assentos não reclináveis. Buscando cortar custos, muitas companhias aéreas já estão usando apenas assentos que não reclinam —o que poupa os comissários desse tipo de problema.