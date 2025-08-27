Supere a poltrona da discórdia: comissária conta o que irrita a tripulação

Embora comissários de bordo sejam treinados para atender os passageiros da melhor maneira possível durante um voo, algumas situações podem tirar esses profissionais do sério.
Conforme revelou a comissária de bordo Heather Poole à CNN norte-americana, existe um problema em específico que irrita a tripulação: um assento reclinado.
'Você precisa superar a raiva do assento reclinável'
Comissários de bordo ouvem mais reclamações sobre assentos reclinados do que qualquer outra coisa, segundo Poole. Às vezes, porém, não há soluções para problemas como este.
Algumas pessoas acreditam que os assentos devem ser mantidos na posição vertical. No entanto, isso não é uma regra: "Uma poltrona reclinável pode reclinar e não há nada que alguém possa fazer a respeito", disse a comissária.
O que deve existir em um voo é o bom senso entre passageiros. De acordo com Poole, existe uma etiqueta básica de reclinação que torna o voo mais tranquilo para todos. Em caso de incômodo causado por um banco reclinado, você não pode chutá-lo ou gritar, mas pode perguntar educadamente se a pessoa se importaria de recolocar o assento em sua posição normal. Ou, até mesmo, antes de inclinar seu próprio banco, fique atento a quem está atrás de você e não faça movimentos bruscos.
A real causa do problema é que as companhias aéreas estão colocando muitos assentos — e muito próximos uns dos outros — em um espaço apertado. Isso faz com que os passageiros reclamem de quem reclina os bancos.
No entanto, segundo a comissária, isso não dá direito ao passageiro de reagir de maneira a causar transtorno durante um voo. Vale lembrar que comissários de bordo são profissionais de segurança: são eles que atuam junto aos passageiros para garantir que o voo ocorra tranquilamente.
Embora eu tema essas confusões, acho que alguns passageiros precisam relaxar --as pessoas têm o direito de reclinar seus assentos. Ninguém precisa pedir permissão para reclinar o assento.
Heather Poole à CNN
Assentos não reclináveis. Buscando cortar custos, muitas companhias aéreas já estão usando apenas assentos que não reclinam —o que poupa os comissários desse tipo de problema.
Heather Poole é comissária de bordo de uma grande companhia aérea dos EUA e autora de "Cruising Attitude: Tales of Crashpads, Crew Drama and Crazy Passengers at 35,000 Feet" ("Atitude de cruzeiro: contos de crashpads, drama da tripulação e passageiros malucos a 35.000 pés", na tradução livre).
* Com informações de reportagem publicada em maio de 2024
