Por que os cães lambem seus tutores? A resposta vai além do carinho

Se você tem um cachorro em casa, provavelmente já foi alvo de algumas lambidas. Para os cães, esse gesto é mais do que uma simples demonstração de afeto. A lambida faz parte do repertório natural da espécie e começa ainda nos primeiros dias de vida, quando a mãe lambe os filhotes para limpá-los e estimular suas funções vitais.

À medida que crescem, os cães mantêm esse comportamento como forma de criar vínculo, expressar carinho e até buscar acolhimento. Ou seja, quando o seu cachorro te lambe, ele pode estar dizendo: "gosto de você", "estou aqui com você" ou até "me dá atenção?".

O que pode parecer apenas uma mania é, na verdade, uma linguagem emocional rica em significado.