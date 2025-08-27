Dubai terá hotel mais alto do mundo, com 365 metros e jardim de 12 andares

Como será a Ciel Tower ?

Com 1.004 quartos — incluindo 147 suítes — espalhados por 82 andares, o novo hotel estará localizado na marina de Dubai, de onde deverá oferecer vistas 360º privilegiadas para o Golfo Pérsico.

A chamada Podium Pool, na área externa do hotel Imagem: Divulgação/The First Group

Além disso, de suas enormes janelas de vidro do chão ao teto, os hóspedes poderão admirar o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, e o arquipélago artificial de Palm Jumeirah. A cereja do bolo para fãs da paisagem será seu deque de observação, no topo da torre.

E a Tattu Sky Pool, que terá borda infinita Imagem: Divulgação/The First Group

Mas a Ciel Tower ainda promete quebrar um segundo recorde com a sua inauguração. Isto porque ele terá a mais alta piscina de borda infinita do mundo, a Tattu Sky Pool, situada no 76º andar a 306 metros de altura.