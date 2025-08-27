Dubai terá hotel mais alto do mundo, com 365 metros e jardim de 12 andares

Símbolo de maximalismo, Dubai baterá o seu próprio recorde e ganhará um novo hotel mais alto do mundo com a inauguração da Ciel Tower, de 365 metros de altura, prevista para acontecer até o fim do ano.
A nova torre, que pertencerá à Vignette Collection do grupo hoteleiro IHG, superará o atual recordista: o Gevora Hotel, também em Dubai, de 356 metros.
Como será a Ciel Tower?
Com 1.004 quartos — incluindo 147 suítes — espalhados por 82 andares, o novo hotel estará localizado na marina de Dubai, de onde deverá oferecer vistas 360º privilegiadas para o Golfo Pérsico.
Além disso, de suas enormes janelas de vidro do chão ao teto, os hóspedes poderão admirar o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, e o arquipélago artificial de Palm Jumeirah. A cereja do bolo para fãs da paisagem será seu deque de observação, no topo da torre.
Mas a Ciel Tower ainda promete quebrar um segundo recorde com a sua inauguração. Isto porque ele terá a mais alta piscina de borda infinita do mundo, a Tattu Sky Pool, situada no 76º andar a 306 metros de altura.
Ela será parte do complexo de três andares Tattu Dubai, que incluirá um bar, um restaurante "nos céus" no 74º andar e o Tattu Sky Lounge, no 81º, segundo o site do estabelecimento de gastronomia chinesa e japonesa. A casa promete abrir as portas em setembro; uma possível indicação da inauguração do hotel.
Também estão planejados como parte do seu cardápio de mimos aos hóspedes um centro de fitness, spa, clube, bar e um total de três restaurantes.
Um jardim no seu átrio ainda ocupará impressionantes 12 andares de terraços ventilados e paisagismo vertical, também informaram comunicado da gigante de engenharia China Railway 18th Bureau Group e da incorporadora The First Group.
Assina ainda a Ciel Tower o escritório de arquitetura NORR, que também planejou o luxuosíssimo hotel Atlantis The Palm.
Quase pronto
As obras estão entrando em sua fase final, de acordo com a revista americana Newsweek. O lobby já havia ultrapassado a marca de 65% de finalização no último relatório de progresso divulgado pelo The First Group, até maio. Além disso, as áreas de alimentação estavam 50% completas.
A instalação de móveis nos quartos também estava cerca de 45% pronta há três meses, enquanto 40% de suas áreas de lazer já haviam sido decoradas.
A Ciel Tower ainda não abriu as portas, mas já recebeu prêmios internacionais de arquitetura: ela levou o Best International Hotel Architecture, Best Hotel Architecture Arabia e e High-rise Architecture Arabia no 2019 International Property Awards.
Torres como estas, que ultrapassam os 300 metros de altura, são consideradas "super arranha-céus" pelo Council on Tall Buildings and Urban Habitat, uma organização americana sem fins lucrativos que investiga o urbanismo vertical e o futuro das cidades.
