Dubai terá hotel mais alto do mundo, com 365 metros e jardim de 12 andares

Colaboração para Nossa
Ciel Tower, em Dubai, ao centro
Ciel Tower, em Dubai, ao centro Imagem: Divulgação/The First Group

Símbolo de maximalismo, Dubai baterá o seu próprio recorde e ganhará um novo hotel mais alto do mundo com a inauguração da Ciel Tower, de 365 metros de altura, prevista para acontecer até o fim do ano.

A nova torre, que pertencerá à Vignette Collection do grupo hoteleiro IHG, superará o atual recordista: o Gevora Hotel, também em Dubai, de 356 metros.

O topo da Ciel Tower
O topo da Ciel Tower Imagem: Divulgação/The First Group

Como será a Ciel Tower?

Com 1.004 quartos — incluindo 147 suítes — espalhados por 82 andares, o novo hotel estará localizado na marina de Dubai, de onde deverá oferecer vistas 360º privilegiadas para o Golfo Pérsico.

A chamada Podium Pool, na área externa do hotel
A chamada Podium Pool, na área externa do hotel Imagem: Divulgação/The First Group

Além disso, de suas enormes janelas de vidro do chão ao teto, os hóspedes poderão admirar o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, e o arquipélago artificial de Palm Jumeirah. A cereja do bolo para fãs da paisagem será seu deque de observação, no topo da torre.

E a Tattu Sky Pool, que terá borda infinita
E a Tattu Sky Pool, que terá borda infinita Imagem: Divulgação/The First Group

Mas a Ciel Tower ainda promete quebrar um segundo recorde com a sua inauguração. Isto porque ele terá a mais alta piscina de borda infinita do mundo, a Tattu Sky Pool, situada no 76º andar a 306 metros de altura.

Átrio do lobby do hotel
Átrio do lobby do hotel Imagem: Divulgação/The First Group

Ela será parte do complexo de três andares Tattu Dubai, que incluirá um bar, um restaurante "nos céus" no 74º andar e o Tattu Sky Lounge, no 81º, segundo o site do estabelecimento de gastronomia chinesa e japonesa. A casa promete abrir as portas em setembro; uma possível indicação da inauguração do hotel.

Também estão planejados como parte do seu cardápio de mimos aos hóspedes um centro de fitness, spa, clube, bar e um total de três restaurantes.

Um jardim no seu átrio ainda ocupará impressionantes 12 andares de terraços ventilados e paisagismo vertical, também informaram comunicado da gigante de engenharia China Railway 18th Bureau Group e da incorporadora The First Group.

Recepção
Recepção Imagem: Divulgação/The First Group

Assina ainda a Ciel Tower o escritório de arquitetura NORR, que também planejou o luxuosíssimo hotel Atlantis The Palm.

Quase pronto

As obras estão entrando em sua fase final, de acordo com a revista americana Newsweek. O lobby já havia ultrapassado a marca de 65% de finalização no último relatório de progresso divulgado pelo The First Group, até maio. Além disso, as áreas de alimentação estavam 50% completas.

Sala da suíte presidencial
Sala da suíte presidencial Imagem: Divulgação/The First Group

A instalação de móveis nos quartos também estava cerca de 45% pronta há três meses, enquanto 40% de suas áreas de lazer já haviam sido decoradas.

Quarto de uma suíte
Quarto de uma suíte Imagem: Divulgação/The First Group

A Ciel Tower ainda não abriu as portas, mas já recebeu prêmios internacionais de arquitetura: ela levou o Best International Hotel Architecture, Best Hotel Architecture Arabia e e High-rise Architecture Arabia no 2019 International Property Awards.

Vista de um quarto do tipo "studio"
Vista de um quarto do tipo "studio" Imagem: Divulgação/The First Group

Torres como estas, que ultrapassam os 300 metros de altura, são consideradas "super arranha-céus" pelo Council on Tall Buildings and Urban Habitat, uma organização americana sem fins lucrativos que investiga o urbanismo vertical e o futuro das cidades.

