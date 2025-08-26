Qual é seu maior medo de viagem? Para os brasileiros, é perder o passaporte

83% dos brasileiros têm medo de perder o passaporte durante as férias, e 77% se preocupam em não ter a documentação correta durante os passeios. A conclusão é de uma nova pesquisa da plataforma de viagens Booking.com, divulgada hoje.

Os perrengues que tiram nosso sono

Além do medo de perder a própria identificação, entre outros entraves burocráticos, incomoda demais os brasileiros ter a bagagem extraviada —um aperto citado por 76% dos entrevistados. Ou seja, é o terceiro problema que os turistas daqui mais temem.

Em quarto ficou um prejuízo: o cancelamento de voo, que preocupa 72% dos viajantes. Logo em seguida vêm outro apuro com a papelada, já que 68% sofrem só de pensar em ter feito uma reserva errada.