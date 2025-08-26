Qual é seu maior medo de viagem? Para os brasileiros, é perder o passaporte

83% dos brasileiros têm medo de perder o passaporte durante as férias, e 77% se preocupam em não ter a documentação correta durante os passeios. A conclusão é de uma nova pesquisa da plataforma de viagens Booking.com, divulgada hoje.
Os perrengues que tiram nosso sono
Além do medo de perder a própria identificação, entre outros entraves burocráticos, incomoda demais os brasileiros ter a bagagem extraviada —um aperto citado por 76% dos entrevistados. Ou seja, é o terceiro problema que os turistas daqui mais temem.
Em quarto ficou um prejuízo: o cancelamento de voo, que preocupa 72% dos viajantes. Logo em seguida vêm outro apuro com a papelada, já que 68% sofrem só de pensar em ter feito uma reserva errada.
Completam ainda o top 9 os seguintes perrengues mais assustadores para os viajantes do Brasil:
6º: Perder o traslado do aeroporto à acomodação: citado por 51%
7º: Atraso de voo: 37%
8º: Chuva inesperada durante a viagem: 33%
9º: Traslado atrasado: 32%
Turistas homens e mulheres ainda têm prioridades diferentes ao viajar, segundo a pesquisa. 81% das mulheres se preocupam com a possibilidade de perder a mala, enquanto esta é uma dor de cabeça citada por "apenas" 71% dos homens.
E, apesar de 68% de todos os viajantes ouvidos (homens e mulheres) temerem fazer uma reserva errada, este número é ainda maior apenas entre elas: 74% das mulheres consideram este erro na programação um grande problema.
Os fatores de maior estresse também mudam conforme a idade. Entre viajantes com mais de 65 anos, 86% têm medo de perder as bagagens, enquanto aqueles um pouco mais jovens, entre 55 e 64 anos, sofrem mais de imaginar a perda de passaportes e documentos —citada por 89%.
E aqueles mais comuns nas férias dos brasileiros...
Dentre os perrengues de sempre, o mais frequente é a perda da hora do passeio: 19% confessaram já ter chegado correndo enquanto o grupo espera ou ainda nem ter aparecido. Os turistas daqui também se apertam frequentemente na hora de pedir a comida em um restaurante —9% admitiram que já explicaram o que queriam com gestos e receberam o prato errado.
Completam o top 5 das confissões de perrengues frequentes:
3º: Entrar no carro ou transfer errado: 8%
4º: Entrar no quarto de hotel errado: 8%
5º: Dormir no transporte público e passar do ponto: 7%
Além de mais comum entre todos os ouvidos, a perda do horário do passeio é particularmente mais frequente entre viajantes de 45 a 54 anos —25% revelaram que já passaram por esse contratempo.
Já a entrada no carro/transfer errado ou a queda no sono no transporte público foram mais populares entre os jovens de 18 a 24 anos; 11% contaram ter passado por estas duas situações. Ir parar no quarto de hotel errado acontece mais entre aqueles de 55 a 64 anos; 12% admitiram o feito.
A pesquisa da Booking.com foi realizada com 4.000 entrevistados maiores de 18 anos, sendo os dados coletados online entre maio e junho deste ano com moradores de Argentina, Brasil, Colômbia e México. Todos haviam viajado a lazer pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e planejavam uma viagem para o próximo ano. Para esta nova análise, foram levadas em consideração apenas as respostas do público brasileiro.
