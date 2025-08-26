Gatos miam uns para os outros? Descubra como eles se comunicam entre si

Ao contrário do que muitos imaginam, os gatos raramente miam uns para os outros na idade adulta. O miado é um recurso vocal especialmente desenvolvido para interagir com os humanos e entender essa peculiaridade pode revelar muito sobre a forma como eles se comunicam com a gente.

Pesquisas indicam que, com a domesticação, os gatos aprenderam que o miado atrai atenção humana. Enquanto filhotes miam para chamar a mãe, ao crescer eles deixam de vocalizar uns com os outros. Um estudo da Universidade de Cornell mostra que esse comportamento surgiu como estratégia de comunicação com pessoas, não entre felinos.

Porém, com as pessoas, um miado bem colocado costuma surtir efeito. É como se fosse um comando pré-programado na convivência entre espécie: gato quer, humano responde.