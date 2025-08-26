Gatos miam uns para os outros? Descubra como eles se comunicam entre si

Ao contrário do que muitos imaginam, os gatos raramente miam uns para os outros na idade adulta. O miado é um recurso vocal especialmente desenvolvido para interagir com os humanos e entender essa peculiaridade pode revelar muito sobre a forma como eles se comunicam com a gente.
Pesquisas indicam que, com a domesticação, os gatos aprenderam que o miado atrai atenção humana. Enquanto filhotes miam para chamar a mãe, ao crescer eles deixam de vocalizar uns com os outros. Um estudo da Universidade de Cornell mostra que esse comportamento surgiu como estratégia de comunicação com pessoas, não entre felinos.
Porém, com as pessoas, um miado bem colocado costuma surtir efeito. É como se fosse um comando pré-programado na convivência entre espécie: gato quer, humano responde.
O tom e a duração dos miados variam — há sons curtos e agudos, usados para pedir comida ou carinho, e miados longos e graves, que podem sinalizar urgência ou incômodo. Comparado aos gatos selvagens, pets domésticos vocalizam mais e de forma mais "afetiva", adaptando seu som aos ouvidos humanos.
Comunicação silenciosa
Entre eles, os felinos preferem a linguagem corporal. Orelhas, cauda, olhar e até cheiros comunicam mais do que qualquer som. Ronronar, sibilar ou esfregar o rosto em objetos são maneiras sutis de trocarem informações entre si sem vocalizar.
Um estudo conduzido por pesquisadores avaliou humanos tentando reconhecer gravações com miados de gatos, para saber se eles ocorriam em situações específicas como esperar comida, ser acariciado ou durante isolamento.
Menos de 50% das pessoas conseguiram identificar corretamente o contexto, ainda que o destaque tenha ficado por conta dos miados associados à fome.
