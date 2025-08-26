EUA adotam nova regra para entrevista de visto já no dia 2; veja o que muda

O Departamento de Estado dos EUA anunciou que candidatos a visto com menos de 14 anos e mais de 79 agora também passarão por entrevistas para obter vistos de não imigrante — que inclui o de turismo (B1/B2). A mudança entre em vigor em 2 de setembro.
O que mudou e por quê?
Até então, visitantes destas faixas etárias não eram obrigados a passar pela conversa com um oficial consular, apenas a avaliação de seu formulário e entrega de documentos. Mas esta é apenas mais uma de uma série de medidas do governo Trump que tem dificultado o acesso de estrangeiros aos documentos para viajar para os EUA, argumentando maior controle da imigração ilegal.
A partir de 02 de setembro, algumas categorias de solicitantes de visto terão novas regras para saber se precisam fazer entrevista presencial. Veja quem ainda pode ser elegível e quais são os novos critérios. pic.twitter.com/a4M6JK7OGb-- Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) August 25, 2025
A exigência vale para candidatos de todos os países dos quais os EUA exigem visto, como é o caso do Brasil. Mas os EUA mantiveram algumas exceções à regra. Seguem dispensados de passar por entrevista os candidatos a vistos:
- A-1, A-2, C-3: funcionários de governos estrangeiros e familiares, exceto funcionários pessoais, em trânsito ou chegando aos EUA;
- G-1, G-2, G-3, G-4: funcionários ou autoridades de organizações internacionais e seus familiares;
- NATO-1 a NATO-6: oficiais da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar dos EUA) e seus familiares;
- TECRO E-1: investidores e comerciantes de países com os quais os EUA mantêm tratado, em funções oficiais;
- Candidatos de vistos diplomáticos e/ou autoridades;
- Candidatos a renovação de vistos B1/B2 (de turista ou negócios), ou ainda titulares de um Cartão de Cruzamento de Fronteira (para mexicanos) próximo a vencer ou que tenha vencido há menos de 12 meses --e que tivessem pelo menos 18 anos quando o último visto foi emitido.
Para serem isentos da entrevista, os candidatos ao visto de turismo precisam:
- Candidatar-se ao visto em seu país de nacionalidade ou residência;
- Nunca ter tido um pedido de visto negado (a não ser que esta recusa tenha sido posteriormente retirada);
- E não ter ilegibilidade potencial ou aparente.
Ou seja, os oficiais consulares podem exigir a entrevista, caso a caso, após analisar o formulário e outras informações ligadas ao estrangeiro.
De olho no "antiamericanismo"
O USCIS (Serviço de Imigração e Cidadania dos EUA) também anunciou na terça-feira passada que oficiais consulares podem negar vistos para a entrada no país de candidatos que tiverem um histórico de "promoção de ideologias antiamericanas". A novidade entrou na lista de mudanças que podem dificultar o processo.
Este critério para negar o documento poderá ser utilizado em casos em que é necessário "discernimento" do oficial consular. Isso se aplicaria nas situações em que a negação ou concessão do visto não está automaticamente prevista por outras regras. O "antiamericanismo" como fator para a decisão foi oficialmente incluso no manual de políticas do USCIS.
Circunstâncias dos pedidos anteriores de visto e envolvimento com organizações terroristas "antiamericanas" também foram detalhadas como critérios para ter o documento negado. Mesmo que o indivíduo não tenha laço com nenhuma organização considerada terrorista pelo governo dos EUA, se ele possuir opiniões em comum com estes grupos, o visto poderá não ser emitido.
USCIS is committed to implementing policies and procedures that root out anti-Americanism and fully support the enforcement of rigorous screening and vetting measures.-- USCIS (@USCIS) August 19, 2025
We've updated our policy guidance to ensure our officers are aware of the factors they may consider in?
Opiniões tidas como "antissemitas" pelo governo Trump estão entre razões para não obter a permissão de visita ao país. A atual gestão já considerou estudantes que protestam em favor da criação de fronteiras de um Estado Palestino nas universidades americanas como antissemitas, por exemplo, e revogou seus vistos em abril.
Além disso, a avaliação das redes sociais foi oficializada como parte do protocolo de análise do pedido de visto. "Atividades antiamericanas [online] serão um fator esmagadoramente negativo" na decisão, alerta o USCIS. As mudanças já estão em vigor para quem tem pedidos de visto em andamento e para quaisquer pedidos feitos após 19 de agosto.
A mudança tem base na Lei de Imigração e Nacionalidade de 1952, que proibia a naturalização de membros de partidos comunistas ou quem defenda o "comunismo mundial". Eram vetados também os autores de conteúdos que se opunham aos EUA ou de pessoas que buscassem derrubar o governo americano pela força.
