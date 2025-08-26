NossaUOL
Assine UOL
Nossa Viagem

EUA adotam nova regra para entrevista de visto já no dia 2; veja o que muda

Colaboração para Nossa
Até então, crianças e idosos não eram obrigados a passar pela conversa com um oficial consular
Até então, crianças e idosos não eram obrigados a passar pela conversa com um oficial consular Imagem: a_Taiga/Getty Images/iStockphoto

O Departamento de Estado dos EUA anunciou que candidatos a visto com menos de 14 anos e mais de 79 agora também passarão por entrevistas para obter vistos de não imigrante — que inclui o de turismo (B1/B2). A mudança entre em vigor em 2 de setembro.

O que mudou e por quê?

Até então, visitantes destas faixas etárias não eram obrigados a passar pela conversa com um oficial consular, apenas a avaliação de seu formulário e entrega de documentos. Mas esta é apenas mais uma de uma série de medidas do governo Trump que tem dificultado o acesso de estrangeiros aos documentos para viajar para os EUA, argumentando maior controle da imigração ilegal.

A exigência vale para candidatos de todos os países dos quais os EUA exigem visto, como é o caso do Brasil. Mas os EUA mantiveram algumas exceções à regra. Seguem dispensados de passar por entrevista os candidatos a vistos:

  • A-1, A-2, C-3: funcionários de governos estrangeiros e familiares, exceto funcionários pessoais, em trânsito ou chegando aos EUA;
  • G-1, G-2, G-3, G-4: funcionários ou autoridades de organizações internacionais e seus familiares;
  • NATO-1 a NATO-6: oficiais da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar dos EUA) e seus familiares;
  • TECRO E-1: investidores e comerciantes de países com os quais os EUA mantêm tratado, em funções oficiais;
  • Candidatos de vistos diplomáticos e/ou autoridades;
  • Candidatos a renovação de vistos B1/B2 (de turista ou negócios), ou ainda titulares de um Cartão de Cruzamento de Fronteira (para mexicanos) próximo a vencer ou que tenha vencido há menos de 12 meses --e que tivessem pelo menos 18 anos quando o último visto foi emitido.

Para serem isentos da entrevista, os candidatos ao visto de turismo precisam:

  • Candidatar-se ao visto em seu país de nacionalidade ou residência;
  • Nunca ter tido um pedido de visto negado (a não ser que esta recusa tenha sido posteriormente retirada);
  • E não ter ilegibilidade potencial ou aparente.

Ou seja, os oficiais consulares podem exigir a entrevista, caso a caso, após analisar o formulário e outras informações ligadas ao estrangeiro.

De olho no "antiamericanismo"

O USCIS (Serviço de Imigração e Cidadania dos EUA) também anunciou na terça-feira passada que oficiais consulares podem negar vistos para a entrada no país de candidatos que tiverem um histórico de "promoção de ideologias antiamericanas". A novidade entrou na lista de mudanças que podem dificultar o processo.

Continua após a publicidade

Este critério para negar o documento poderá ser utilizado em casos em que é necessário "discernimento" do oficial consular. Isso se aplicaria nas situações em que a negação ou concessão do visto não está automaticamente prevista por outras regras. O "antiamericanismo" como fator para a decisão foi oficialmente incluso no manual de políticas do USCIS.

Circunstâncias dos pedidos anteriores de visto e envolvimento com organizações terroristas "antiamericanas" também foram detalhadas como critérios para ter o documento negado. Mesmo que o indivíduo não tenha laço com nenhuma organização considerada terrorista pelo governo dos EUA, se ele possuir opiniões em comum com estes grupos, o visto poderá não ser emitido.

USCIS is committed to implementing policies and procedures that root out anti-Americanism and fully support the enforcement of rigorous screening and vetting measures.

We've updated our policy guidance to ensure our officers are aware of the factors they may consider in?

-- USCIS (@USCIS) August 19, 2025

Opiniões tidas como "antissemitas" pelo governo Trump estão entre razões para não obter a permissão de visita ao país. A atual gestão já considerou estudantes que protestam em favor da criação de fronteiras de um Estado Palestino nas universidades americanas como antissemitas, por exemplo, e revogou seus vistos em abril.

Além disso, a avaliação das redes sociais foi oficializada como parte do protocolo de análise do pedido de visto. "Atividades antiamericanas [online] serão um fator esmagadoramente negativo" na decisão, alerta o USCIS. As mudanças já estão em vigor para quem tem pedidos de visto em andamento e para quaisquer pedidos feitos após 19 de agosto.

A mudança tem base na Lei de Imigração e Nacionalidade de 1952, que proibia a naturalização de membros de partidos comunistas ou quem defenda o "comunismo mundial". Eram vetados também os autores de conteúdos que se opunham aos EUA ou de pessoas que buscassem derrubar o governo americano pela força.

Continua após a publicidade

*Com informações de matéria publicada em 23/08/2025.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.