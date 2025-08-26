Como nasce um novo menu da alta cozinha? Fomos ao Evvai para descobrir

Se você já se perguntou como surgiu sua música favorita, um quadro um livro ou um filme, na da gastronomia criativa, a curiosidade sobre as inspirações não é diferente.

Diante das 15 etapas do novo menu do Evvai, comandado por Luiz Filipe Souza, cores, texturas, temperaturas, aromas, apresentações, ritmos e surpresas fazem parte de um processo muito mais árduo que um jantar pode revelar.

A não ser pelos divertidos cartões, desenhados por Luiz (que também fotografa o menu), com informações básicas sobre cada etapa, o restaurante quer mais que você passe o tempo saboreando cada item do que ouvindo longas explicações ou lendo uma Bíblia nos menus.