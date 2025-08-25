Por que os cães espirram quando estão brincando? Entenda o comportamento

Quem convive com cães já deve ter notado: em meio a corridas, pulos e mordidas de faz de conta, eles soltam um ou outro espirro. Apesar de parecer estranho, esse comportamento é mais comum do que se imagina e, na maioria das vezes, não tem nada a ver com problemas de saúde.

Durante a brincadeira, o espirro funciona como uma espécie de "código de boas maneiras" entre os cães. É um jeito de dizer: "está tudo bem, estou me divertindo e não quero confusão". Essa comunicação silenciosa ajuda a manter o clima leve e evita que a excitação do momento seja confundida com agressividade.

A postura importa

Normalmente, esses espirros — conhecidos como play sneezes — são curtos e vêm acompanhados de postura relaxada, rabo abanando e olhar amistoso. É a forma que eles encontram de reforçar que aquele momento é pura diversão, seja com outros cães ou até com humanos.