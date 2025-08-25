Por que os cães espirram quando estão brincando? Entenda o comportamento

Quem convive com cães já deve ter notado: em meio a corridas, pulos e mordidas de faz de conta, eles soltam um ou outro espirro. Apesar de parecer estranho, esse comportamento é mais comum do que se imagina e, na maioria das vezes, não tem nada a ver com problemas de saúde.
Durante a brincadeira, o espirro funciona como uma espécie de "código de boas maneiras" entre os cães. É um jeito de dizer: "está tudo bem, estou me divertindo e não quero confusão". Essa comunicação silenciosa ajuda a manter o clima leve e evita que a excitação do momento seja confundida com agressividade.
A postura importa
Normalmente, esses espirros — conhecidos como play sneezes — são curtos e vêm acompanhados de postura relaxada, rabo abanando e olhar amistoso. É a forma que eles encontram de reforçar que aquele momento é pura diversão, seja com outros cães ou até com humanos.
O curioso é que alguns cães acabam incorporando o espirro como parte do jogo, usando-o para chamar atenção do tutor ou prolongar a interação. Assim, o gesto deixa de ser apenas instintivo e passa a ter um toque estratégico na hora de manter a brincadeira.
Mas é importante ficar atento. Se os espirros forem muito frequentes, intensos ou acompanhados de sinais como secreção nasal, dificuldade para respirar ou falta de ânimo, pode ser que haja algo mais sério por trás, como alergias ou problemas respiratórios. Nesses casos, a visita ao veterinário é indispensável.
No geral, espirrar durante a diversão é só mais uma das formas curiosas que os cães têm de se comunicar. Para os tutores, entender esses pequenos sinais é fundamental para fortalecer o vínculo e garantir que a diversão seja segura e saudável para todos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.