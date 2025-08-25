Brasileira eleita melhor chef do mundo chega aos mares e não para cozinhar

Janaína, que quer dizer Iemanjá em tupi-guarani, conta a Nossa que nunca viajou em um cruzeiro e que ficou surpresa com o convite. O mais próximo que chegou disso, até agora, foi a recente compra de um barco de 32 pés, utilizado para a pesquisa do litoral brasileiro em uma das frentes de seu mais recente projeto À Brasileira.

Latinidade em alto-mar

Não sei se lá fora eles entendem essa minha conexão com as águas, mas aceitei com o propósito de conhecer mais sobre essa proposta de comida em navio, num momento de diversão, com esse diálogo para culturas, valores, identidade, sustentabilidade , se anima.

Celebrity Xcel Imagem: Divulgação

Agora, Janaína tem a missão de levar ao cruzeiro e aos seus passageiros a autenticidade da culinária brasileira e mais experiências dentro do navio, mas, desta vez, não com a mão na massa na cozinha.

"Não vou assinar o menu, mas o chef Sidney Semedo já me prometeu que poderei dar uma boa olhada na cozinha, dar meus feedbacks sobretudo e ele visitou o Dona Onça para saber um pouco do que eu falo", conta.