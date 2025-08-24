Seu gato dorme em cima de você? Entenda o que isso realmente significa

Para um gato, escolher dormir sobre o tutor não é um gesto qualquer, é um voto silencioso de confiança. Isso porque os felinos são seletivos com o contato físico e esse comportamento indica que você faz parte do "território seguro" dele. É como se ele dissesse: "aqui é o meu lugar".

Esse hábito também tem raízes profundas no instinto da espécie. Afinal, no convívio com a mãe e os irmãos, dormir próximo significava proteção e segurança. Ao repetir esse padrão com um humano, o gato demonstra que enxerga você como parte da família.

Quando o gesto muda de significado

Se o seu gato sempre dormiu sobre você e, de repente, para, isso pode ser um alerta. Mudanças bruscas nesse comportamento, como evitar o contato ou buscar outros locais incomuns para dormir, podem estar ligadas a: