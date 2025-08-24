Josimar Melo sobre escolher vinhos: 'Se me decepciona, é problema meu'

Uma das situações mais desconfortáveis para quem frequenta restaurantes é provar o vinho e perceber que algo não está certo. Mas quando exatamente você tem o direito de devolver uma garrafa? O crítico gastronômico Josimar Melo esclareceu essa dúvida no videocast Vamos de Vinho, apresentado por Rodrigo Barradas e Vinicius Mesquita.

A regra é simples: você deve devolver apenas quando o vinho está estragado, não quando ele simplesmente não agrada ao seu paladar. "Já aconteceu de ter vinho estragado, aí eu peço pra trocar", explicou durante a entrevista. O crítico faz questão de distinguir entre um vinho com defeitos técnicos - como oxidação ou contaminação por rolha - e um vinho que você experimentou por curiosidade e acabou não gostando. "Vinho que me decepciona porque eu não conhecia, aí é problema meu", conta.

Para Josimar, a chave está em ser honesto com o garçom ou sommelier. Se você suspeita que o vinho tem algum problema técnico - se está "bouchonné" (com gosto de rolha), oxidado ou com algum defeito evidente -, é perfeitamente legítimo pedir a troca. Mas se você simplesmente escolheu mal ou quis arriscar em algo novo, a responsabilidade é sua.