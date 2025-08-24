Lotada, 'Rota 66' das Highlands da Escócia vira pesadelo para moradores

O que começou como um convite para conhecer paisagens remotas da Escócia acabou virando um desafio para quem vive nelas. Depois de viralizar nas redes sociais, a rota North Coast 500 se tornou um pesadelo turístico.
Criada em 2015 pela entidade beneficente North Highland Initiative, com apoio do então príncipe Charles, a North Coast 500 rebatizou 830 quilômetros de estradas já existentes para atrair visitantes às famosas Highlands escocesas.
A ação de marketing transformou o trajeto em um fenômeno do Instagram e aumentou o turismo na região, o que sobrecarregou infraestrutura.
De acordo com a CNN, o circuito — que começa e termina em Inverness — atrai motorhomes, vans e caravanas, gerando engarrafamentos em pistas estreitas, lixo e banheiros improvisados à beira da estrada.
Além disso, o conjunto de estradas que a compõe não foi reformado, mantendo a mesma estrutura de décadas atrás, quando as vias foram construídas.
Ainda assim, alguns moradores relatam benefícios econômicos ao New York Times, como aumento na ocupação de hotéis e restaurantes, mas também convivem com acampamentos irregulares e turistas hostis a pedidos para mudar de lugar.
No entanto, críticas incluíram a rota na em uma lista de destinos evitáveis do turismo. O guia Fodor's Travel colocou a NC500 na "No List" de 2025, citando ameaças ao meio ambiente e incômodo às comunidades.
Ainda segundo o New York Times, há relatos de colisões causadas por motoristas estrangeiros inexperientes em dirigir na esquerda, degradação de áreas sensíveis como colônias de papagaios-do-mar e até despejo irregular de dejetos humanos.
Proprietário da NC500 desde 2018, o bilionário dinamarquês Anders Holch Povlsene tenta mitigar os problemas. Autoridades locais e a organização NC500 Ltd. têm lançado campanhas de turismo responsável, contratado patrulheiros e investido em estacionamentos e banheiros públicos, mas críticos afirmam que as medidas não bastam para conter os impactos.
Apesar dos problemas, turismo é vital para a economia regional. De acordo com a CNN, cerca de um em cada sete empregos nas Highlands depende do setor, e órgãos de turismo defendem equilibrar os ganhos com a preservação ambiental e o bem-estar das comunidades.
Um tour pela estrada
Criada em 2015, a NC500 foi inspirada na Rota 66 americana e passa por seis regiões diferentes. O trajeto inclui vilarejos, castelos, praias, montanhas e estradas sinuosas famosas como a Bealach na Bà, considerada uma das mais perigosas do Reino Unido.
Paisagens são consideradas cenários de cinema. Montanhas da cidade de Assynt, península de Applecross e praias de areia clara compõem paisagens comparadas ao Caribe em dias de sol.
Carros clássicos, ralis e grupos de motos percorrem a rota em busca das curvas fechadas e das vistas dramáticas. A rota também tem vida selvagem rara. É possível avistar águias-pesqueiras, papagaios-do-mar, cervos e focas em diferentes pontos do trajeto.
Restaurantes e food trucks oferecem pratos sazonais com frutos do mar frescos. Carne de cervo e produtos cultivados nas pequenas propriedades chamadas crofts são as especialidades da região.
