Lotada, 'Rota 66' das Highlands da Escócia vira pesadelo para moradores

De acordo com a CNN, o circuito — que começa e termina em Inverness — atrai motorhomes, vans e caravanas, gerando engarrafamentos em pistas estreitas, lixo e banheiros improvisados à beira da estrada.

Além disso, o conjunto de estradas que a compõe não foi reformado, mantendo a mesma estrutura de décadas atrás, quando as vias foram construídas.

Trajeto da estrada começa e termina na mesma cidade Imagem: Divulgação

Ainda assim, alguns moradores relatam benefícios econômicos ao New York Times, como aumento na ocupação de hotéis e restaurantes, mas também convivem com acampamentos irregulares e turistas hostis a pedidos para mudar de lugar.

No entanto, críticas incluíram a rota na em uma lista de destinos evitáveis do turismo. O guia Fodor's Travel colocou a NC500 na "No List" de 2025, citando ameaças ao meio ambiente e incômodo às comunidades.

Ainda segundo o New York Times, há relatos de colisões causadas por motoristas estrangeiros inexperientes em dirigir na esquerda, degradação de áreas sensíveis como colônias de papagaios-do-mar e até despejo irregular de dejetos humanos.