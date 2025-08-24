Asinha de frango na air fryer fica imbatível com truque inusitado; descubra

Como fazer para as asinhas de frango ficarem douradas, saborosas e suculentas quando preparadas na air fryer?
Um receita que bombou nas redes consegue essa tríade dos sonhos em apenas uma receita — e adicionando um ingrendiente não tão comum.
E se fez sucesso por lá, entrou no radar do Caio "Brogui" Novaes, que testa o preparo neste episódio do Viralizou, Testei.
Confira o passo a passo e descubra o "segredo" no vídeo e, abaixo, veja a receita completa.
Asinhas de frango na air fryer
Ingredientes
- Asas de frango
- Sal
- Pimenta
- Alho em pasta
- Molho inglês
- Shoyu
- Mel
- Vinagre
- Páprica
- Abacaxi em rodelas
Modo de preparo
- Coloque as asinhas numa tigela e junte os temperos a gosto. Misture bem para ficar uniforme.
- Deixe de 30 minutos a uma hora na geladeira para apurar o sabor.
- Forre a air fryer com papel alumínio.
- Faça uma cama com as rodelas de abacaxi e coloque as asas de frango por cima.
- Deixe na Airfryer a 180 graus por cerca de 20 minutos ou até dourar.
Sobre o "Viralizou, Testei"
Toda semana, Caio "Brogui" Novaes, pioneiro dos programas gastronômicos na internet, põe à prova uma receita que bombou nas redes. Será que dá certo? Tem como adaptar para os ingredientes encontrados no Brasil? É isso que você descobre todas as quintas-feiras no site de Nossa e no canal de Nossa no YouTube.
