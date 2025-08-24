NossaUOL
Asinha de frango na air fryer fica imbatível com truque inusitado; descubra

De Nossa

Como fazer para as asinhas de frango ficarem douradas, saborosas e suculentas quando preparadas na air fryer?

Um receita que bombou nas redes consegue essa tríade dos sonhos em apenas uma receita — e adicionando um ingrendiente não tão comum.

E se fez sucesso por lá, entrou no radar do Caio "Brogui" Novaes, que testa o preparo neste episódio do Viralizou, Testei.

Confira o passo a passo e descubra o "segredo" no vídeo e, abaixo, veja a receita completa.

Asinhas de frango na air fryer

Ingredientes

  • Asas de frango
  • Sal
  • Pimenta
  • Alho em pasta
  • Molho inglês
  • Shoyu
  • Mel
  • Vinagre
  • Páprica
  • Abacaxi em rodelas

Modo de preparo

  • Coloque as asinhas numa tigela e junte os temperos a gosto. Misture bem para ficar uniforme.
  • Deixe de 30 minutos a uma hora na geladeira para apurar o sabor.
  • Forre a air fryer com papel alumínio.
  • Faça uma cama com as rodelas de abacaxi e coloque as asas de frango por cima.
  • Deixe na Airfryer a 180 graus por cerca de 20 minutos ou até dourar.
Sobre o "Viralizou, Testei"

Imagem
Imagem: Arquivo pessoal

Toda semana, Caio "Brogui" Novaes, pioneiro dos programas gastronômicos na internet, põe à prova uma receita que bombou nas redes. Será que dá certo? Tem como adaptar para os ingredientes encontrados no Brasil? É isso que você descobre todas as quintas-feiras no site de Nossa e no canal de Nossa no YouTube.

