Quem vê (só) luxo, não viu (muito) corre: a trajetória de Tadashi Shiraishi

Antes de chegar à concorrida reserva do Kanoe, uma mensagem virá para saber suas restrições e alergias, como é comum a muitos restaurantes, mas, curiosamente, também perguntam se você é destro ou canhoto. Este é só um dos muitos detalhes que mostram que não se trata de um lugar apenas para comer.

O serviço começa austero, com mais vozes dos comensais que da cozinha. Um casal frequentador assíduo leva um amigo, uma brasileira leva o amigo escocês, um senhor brinda com a namorada, uma solitária jornalista prova o saquê com adição de lúpulo e escuta as conversas alheias.

Após algumas etapas, Tadashi Shiraishi puxa conversas que vão da origem dos produtos ao detalhe dos talheres, chegando à recomendação dos melhores voos para o Japão.