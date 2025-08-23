Por que gatos têm bigodes e como eles ajudam no dia a dia dos felinos

Se você já desenhou um gato quando era criança, provavelmente nunca esqueceu de colocar os bigodes no papel. Compridos, retos e bem destacados, eles fazem parte da imagem clássica que temos desses animais. Mas, muito além de um detalhe fofo e característico, os bigodes têm funções vitais para a vida do felino.

Esses fios, conhecidos cientificamente como vibrissas, não se limitam ao focinho: também aparecem acima dos olhos, no queixo e até na parte de trás das patas dianteiras. Mais espessas e enraizadas mais profundamente que os pelos comuns, as vibrissas estão ligadas a terminações nervosas extremamente sensíveis, funcionando como verdadeiros sensores.

A seguir, descubra as funções essenciais das vibrissas para os gatos: