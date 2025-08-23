Onde provar os sabores latinos em SP: de burritos ao bolo 'tres leches'

Sabe aquela frase "Deus me livre de não ser latino-americana"? É assim que me sinto nesses dois restaurantes. Embora localizados na Vila Buarque e em Pinheiros, os estabelecimentos levam a cultura mexicana tão a sério que te fazem viajar por meio de pratos de sabores potentes, autênticos e livres de estereótipos.

Trata-se de algo ainda raro em São Paulo, que na década passada assistiu à proliferação (e talvez decadência?) de redes dedicadas à culinária tex-mex. Então, na dupla de endereços abaixo, não espere encontrar cheddar, chili de feijão e carne moída.

O melhor é se preparar para explorar a diversidade do país latino, conhecendo novos ingredientes, como formiga, e provando receitas criativas inimagináveis - caso da tostada com gosto de acarajé. Veja mais detalhes abaixo.