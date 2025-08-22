Fim de semana: veja passeios turísticos em trem e ônibus para fazer em SP

A pluralidade cultural paulistana também se manifesta nos modais de transporte, quer dizer, é possível explorar a cidade de diferentes maneiras de se deslocar. Na maioria das vezes, o próprio meio de locomoção se torna parte interessante do passeio, como nas sugestões que apresentamos logo abaixo — do trem histórico aos ônibus adaptados.

O fim de semana reserva ainda outras opções variadas para quem não quer ficar em casa de jeito nenhum. Tem desde eventos ao ar livre com música boa — e de graça! — a estreias aguardadas nos cinemas. Também tem opção para quem já quer antecipar o clima de Halloween!

Confira todas as dicas abaixo e tenho um ótimo final de semana.