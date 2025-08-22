Para que serve a 'mesinha' da pizza delivery? Não por acaso virou item raro

Imagine uma pizza saindo do calor de 300 graus de um forno a lenha e indo direto para uma embalagem de papelão. O vapor que emana do queijo derretido umedece o material que, por sua vez, amolece e cai sobre a pizza.

Após viajar até o endereço de destino na bag do motoboy, a refeição chega ao endereço do cliente. Ao abrir a caixa, ele vê todo o queijo grudado na tampa da embalagem. É para que cenas como essa não se repitam que a "mesinha" de pizza foi criada —com direito a lucro milionário para os inventores que patentearam a ideia (veja abaixo).

O uso do utensílio faz ainda mais sentido em estabelecimentos que entregam pedidos aos montes. Ao colocar uma caixa em cima da outra na moto, a pressão sobre a embalagem é maior e as chances do estrago acontecer também.