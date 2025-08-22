Josimar Melo tem relação sentimental com uma safra específica de Bordeaux

No episódio desta semana do videocast Vamos de Vinho, apresentado por Rodrigo Barradas e Vinicius Mesquita, o crítico gastronômico e colunista do UOL Josimar Melo revelou sua relação particular com a safra de 1990 dos vinhos de Bordeaux - uma preferência que vai muito além de critérios técnicos.
A história começou em 1990, ano do nascimento de sua filha, Marina. Aproveitando que se tratava de uma safra excepcional, Josimar decidiu investir em grandes châteaux da região - Margaux, Lynch-Bages e Mouton -, comprando através do sistema "en primeur", que permite adquirir vinhos ainda em processo de vinificação por preços mais acessíveis. "O vinho só sairia dali a dois anos", explica durante a entrevista.
À medida que Marina crescia, pai e filha foram degustando essas garrafas em momentos marcantes, nossa aniversários de Marina. Hoje, com a filha já aos 35 anos, Josimar ainda guarda uma última garrafa de Château Margaux. "Eu tenho um apreço muito grande por essa safra e por ter feito essa aventura", conta. "Eu vou ter que beber, guardar pra quê? Não faz sentido".
Mas as mudanças no mercado de vinhos não permitiram que essa prática se tornasse um hábito. Em 2010, quando nasceu seu segundo filho, Josimar tentou repetir a experiência e descobriu uma realidade bem diferente: os mesmos châteaux que custavam US$ 100 por garrafa em 1990 agora saíam por US$ 1.000. "Coitado, o Martin ficou sem vinho pra beber", brincou.
Quer conhecer mais detalhes dessa história e outros papos sobre vinhos? Assista ao trecho específico no vídeo no topo da página ou confira a entrevista completa disponível logo aqui abaixo.
O Vamos de Vinho vai ao ar quinzenalmente em Nossa, no Youtube e no seu tocador de áudio preferido.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.