Josimar Melo tem relação sentimental com uma safra específica de Bordeaux

No episódio desta semana do videocast Vamos de Vinho, apresentado por Rodrigo Barradas e Vinicius Mesquita, o crítico gastronômico e colunista do UOL Josimar Melo revelou sua relação particular com a safra de 1990 dos vinhos de Bordeaux - uma preferência que vai muito além de critérios técnicos.

A história começou em 1990, ano do nascimento de sua filha, Marina. Aproveitando que se tratava de uma safra excepcional, Josimar decidiu investir em grandes châteaux da região - Margaux, Lynch-Bages e Mouton -, comprando através do sistema "en primeur", que permite adquirir vinhos ainda em processo de vinificação por preços mais acessíveis. "O vinho só sairia dali a dois anos", explica durante a entrevista.

À medida que Marina crescia, pai e filha foram degustando essas garrafas em momentos marcantes, nossa aniversários de Marina. Hoje, com a filha já aos 35 anos, Josimar ainda guarda uma última garrafa de Château Margaux. "Eu tenho um apreço muito grande por essa safra e por ter feito essa aventura", conta. "Eu vou ter que beber, guardar pra quê? Não faz sentido".